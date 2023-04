Superbonus, Marattin: 'gestito malissimo, scelte cialtronesche

"Il governo ha gestito malissimo la partita" del superbonus, optando per delle scelte "cialtronesche" . Così in un'intervista all'Adnkronos Luigi Marattin, deputato Iv ed ex presidente della commissione Finanze alla Camera, boccia senza riserve il dl che blocca la cessione dei crediti edilizi, domani al voto definitivo in prima lettura alla Camera.

"La cancellazione tout-court è solo della cessione del credito e dello sconto in fattura - osserva Marattin - ed è stata resa necessaria dalla decisione di Eurostat, che ha classificato quei crediti di imposta come 'pagabili' e pertanto ne ha disposto la contabilizzazione integrale nell’anno in cui quei crediti sorgono". Significa, spiega, "che se avessimo continuato con le vecchie modalità, i conti pubblici sarebbero esplosi ancor più di quanto non hanno già fatto. Detto ciò, il governo ha gestito malissimo questa partita".

Per Marattin e per il suo partito, Italia Viva, "l'esecutivo a seguito della cancellazione di questi strumenti avrebbe dovuto fare due semplici cose per minimizzare l’impatto su famiglie e imprese: primo, spostare al 30 marzo la data oltre la quale la cessione non era più consentita, in modo da salvare famiglie e imprese che avevano già programmato i lavori e, secondo, soprattutto, avrebbe dovuto consentire alle banche la compensazione dei crediti di imposta tramite gli F24 della clientela, in modo da far ripartire il mercato degli acquisti dei crediti incagliati".

"Al posto di queste due necessarie cose - incalza l'economista - il governo ne ha fatte due cialtronesche: ha consentito un parziale scambio tra crediti inutilizzati nel 2022 e Btp nel 2028, perdipiù lasciando alla futura legislatura il compito di coprire il costo di quelle emissioni di debito. E infine ha fatto pochi e confusi accenni a 'non-so-bene' che piattaforma privata che dovrebbe acquistare i crediti per poi rivenderli in prossimità delle scadenze". Come dire: "un insieme di parole a caso che somiglia no più alle cose che dice un individuo in stato confusionale che ad una seria attività di governo della complessità", conclude il deputato di Italia Viva.

Per il futuro secondo Iv "serve una unica e strutturale (nel senso di stabile nel tempo) agevolazione, ad una percentuale sostenibile, in modo da dare certezze al mercato e agli operatori economici. Basta con le agevolazioni a tempo che poi vengono prorogate all’ultimo, basta con le decine di cambi di regole nel giro di pochi mesi, basta con i regali a spese del contribuente", conclude Marattin.