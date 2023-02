I bonus per l'edilizia resteranno ma solo nella forma delle detrazioni d'imposta dalla dichiarazione dei redditi. La conferma arriva dal tavolo che si è tenuto a Palazzo Chigi con le associazioni di categoria. L'impegno del governo è trovare le soluzioni più adeguate per le imprese che hanno agito correttamente. In un tavolo ad hoc si discuterà dei cosidetti crediti incagliati per trovare norme transitorie in aiuto alle imprese.