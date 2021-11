Superbonus: Spaziani Testa, 'sì a meccanismi di controllo, ma che non sia tortura per onesti'**

"Meccanismi di controllo ben vengano se sono fatti in maniera efficace e intelligente e non repressiva, quindi se impediscono violazioni che possono esserci come ma come possono esserci in qualunque altre settore dove si muovono soldi pubblici". Lo dice all'Adnkronos Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, in merito alla cabina di regia convocata oggi dal premier Draghi su un decreto ad hoc con l'obiettivo di una stretta sui crediti legati al superbonus edilizio al 110% per evitare truffe.

"Vediamo come la faranno. Se la faranno che diventa una tortura per gli onesti - ha aggiunto - vuol dire che c'è la 'magagna' sotto e si fa solo per far finta. Si può giudicare solo quando ci sarà, ma il principio è scontato, non c'è nulla da commentare sul fatto che si vogliano evitare truffe".