Supercoppa, Inter-Juve si gioca il 12 gennaio

La Supercoppa si gioca il 12 gennaio 2022, non cambia la data della sfida tra Inter e Juventus. Il Consiglio della Lega Serie A, che si è riunito nel pomeriggio in via d'urgenza per valutare la disputa della gara di Supercoppa a fronte dell'emergenza da Covid-19, ha confermato all'unanimità che l'incontro si terrà come da programma il prossimo 12 gennaio alle 21 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, riferisce in una nota la Lega Serie A.

La Juve intanto lavora in vista della gara d campionato in programma il 6 gennaio a Torino contro il Napoli. Oggi per i bianconeri doppia seduta domenicale. Al mattino esercitazioni sulla fase difensiva per poi concludere la seduta con una partitella, al pomeriggio focus sulla forza. Paulo Dybala ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale.