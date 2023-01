Supercoppa, Pioli: "Milan, troppi errori: sconfitta fa male"

"Abbiamo fatto un primo tempo non all’altezza di una partita del genere commettendo troppi errori e quindi dopo è diventata una partita complicata. Abbiamo cercato di riaprirla con un buon inizio di secondo tempo ma abbiamo fatto troppo poco". Stefano Pioli, allenatore del Milan, analizza la pesante sconfitta per 3-0 che i rossoneri hanno incassato contro l'Inter nella sfida per la Supercoppa.

"Non siamo abituati a commettere questi errori, poi se li fai contro avversari che ti puniscono diventano molto pesanti. Non stiamo vivendo il nostro momento migliore dal punto di vista mentale e dobbiamo sicuramente fare di più e fare di meglio. Come si riparte dopo questa settimana? Con l’unico modo che conosciamo e cioè lavorare meglio per tornare al nostro livello. Questa è una sconfitta che ci fa molto male, è un trofeo che non siamo riusciti a vincere ma la stagione è lì che ci aspetta e noi dobbiamo tornare a giocare come sappiamo", dice a Mediaset.

"Se mi aspettavo questo atteggiamento senza coraggio? No, non me l’aspettavo perché conosco le qualità dei miei giocatori. In questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e a rimanere squadra. Reagiamo individualmente e non collettivamente e ci sta pesando questa non continuità di risultati e anche oggi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà. Ci sono tante situazioni che dobbiamo sviluppare meglio. Anche oggi abbiamo subito il secondo gol dove eravamo ben piazzati a livello numerico ma non organizzati. Il complesso deve salire e migliorare, migliorando le prestazioni dei singoli", dice. "Conosco i miei giocatori, questo è un duro colpo ma avremo la forza di reagire".