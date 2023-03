SuperEnalotto, centrato il '6' da 73,8 milioni di euro

SuperEnalotto, centrato on line il '6' da 73,8 milioni di euro. Ecco i numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 25 marzo 2023, per la combinazione vincente: 4, 15, 26, 27, 72, 82 numero Jolly 89 e numero Superstar 12. Presi anche sedici '5' da 17.688,66 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso è di 8,1 milioni di euro.

L'ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso con un montepremi di 371 milioni di euro. La vincita era stata realizzata grazie alla Bacheca dei sistemi. Con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna, ogni vincitore ha portato a casa circa 4 milioni di euro.