Superenalotto, cos’è la Bacheca dei sistemi: con 5 euro vinti 4 milioni a testa

Il 6 da oltre 371 milioni di euro centrato ieri sera al SuperEnalotto, nell’estrazione di giovedì 16 febbraio dopo un'assenza di quasi due anni, è stato realizzato grazie alla Bacheca dei sistemi. Con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna, ogni vincitore ha portato a casa circa 4 milioni di euro.

Ma che cos'è la Bacheca dei sistemi? E' la 'lavagna virtuale' in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a un sistema che mette in gioco più combinazioni, aumentando le probabilità di vincita, riducendo la spesa e dando la possibilità al giocatore di decidere quante quote mettere in gioco.

L’ultimo Jackpot risaliva al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. L'ultimo Jackpot vinto invece con la Bacheca dei sistemi risale ai 177 milioni vinti il 30 ottobre 2010, grazie a un sistema a caratura: le 70 quote da 24 euro ciascuna vennero acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori.

E’ Atripalda, una cittadina a pochi chilometri da Avellino, la regina del Jackpot centrato al Superenalotto. Nel bar 'Paradiso di Stelle' del comune campano sono state acquistate ben sei quote vincenti, ciascuna da circa 4,1 milioni di euro, per un totale di 24,6 milioni. Una gioia incontenibile quella del signor Coppola, titolare dell’esercizio, contattato da Agipronews: "La notizia ci è arrivata dal sindacato dei ricevitori. Ci ha fatto grandissimo piacere, perché con un montepremi così alto diviso per 90 persone, è bello che i soldi li prendano un po’ di persone e non una sola. Sono state 90 persone a beneficiare di questa fortuna".

Difficile, però, risalire ai fortunati vincitori: "Qui si vendono ogni volta centinaia di quote - spiega il titolare - Siamo in una strada di passaggio che funge da bar, tabacchi ed edicola. Non abbiamo nessuna idea di chi sia, ma se qualcuno a livello locale dopo un po’ di tempo cambierà vita ci farà piacere per lui".

Al bar 'Paradiso di Stelle' erano già arrivate alcune vincite importanti in passato: "Quattro anni fa al Superenalotto avevamo vinto due quote da un milione e 180 mila euro, sempre con la Bacheca dei sistemi. Poi c’erano state alcune vincite importanti ai Gratta e Vinci, però questa da 4 milioni è la più importante. Ci ha fatto molto piacere" - ha concluso.