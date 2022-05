Per l'estrazione del Superenalotto del 12 maggio 2022, la combinazione più giocata - con la speranza che sia vincente - comprende i numeri i numeri 1-2-3-4-5-6. Lo sottolinea Agipronews, ricordando oggi che il jackpot in palio è di 202,9 milioni di euro, a un passo dalla cifra record di 209 milioni del 13 agosto 2019 a Lodi, incassata con una giocata di 2 euro.

Mentre si insegue il sogno del prossimo Jackpot, il 125esimo nella storia del gioco, sono moltissimi i vincitori che hanno già realizzato nel 2021 piccole e grandi vincite. Nel 2021 Superenalotto ha infatti distribuito premi per 878 milioni di euro: 156 milioni di euro con il "6" ottenuto il 22 maggio a Montappone (FM), 651 milioni attraverso altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance.

Tante le strategie per centrare il Jackpot: i numeri 1-2-3-4-5-6 compongono la sestina più giocata, seguono poi i numeri dei giorni del mese dall’1 al 31 e i numeri dei mesi dell’anno dall’1 al 12. Tra i 124 Jackpot già assegnati finora, la regione più fortunata è la Campania con 18 vincite. Gli italiani preferiscono giocare proprio nel giorno delle estrazioni, a ridosso delle ore precedenti: i giorni della settimana in cui si gioca di più sono infatti sabato, martedì e giovedì. Il sabato si gioca spesso anche dalle 7 alle 10 del mattino, insieme alla colazione al bar. Un rito che dimostra come il SuperEnalotto non sia solo entrato nell’immaginario collettivo: oggi accompagna gli italiani nella loro quotidianità. Il giocatore tipo ha un’età media di 48 anni, mentre il costo medio di ogni singola giocata è di 3,3 euro.