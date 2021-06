SuperEnalotto, estrazione di oggi. Nessun '6' né '5+1', ma per la categoria Super Star è stato realizzato un 5 Stella che vince 452.488 euro. In diciotto hanno centrato un '5' portando a casa 18.099 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 53, 73, 75, 83, 84, 85. Numero Jolly: 27. Numero Superstar: 76. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 37,6 milioni di euro.