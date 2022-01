Sofia Goggia cade nel superG di coppa del mondo a Cortina. Una bruttissima torsione del ginocchio per l'azzurra che comunque è riuscita a rialzarsi da sola sugli sci e a tornare al traguardo tra gli applausi. La campionessa si è sottoposta già a una prima verifica delle condizioni dei legamenti per scongiurare problemi in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Pechino, al via tra 11 giorni.