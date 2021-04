Superlega piace solo a 2 italiani su 10: sondaggio Emg/Adnkronos

Solo due italiani su dieci si dicono favorevoli al progetto della Superlega europea lanciato da 12 grandi club di calcio tra cui, per l'Italia, Juventus, Milan ed Inter, e già naufragato nelle ultime ore. A quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos, infatti, il 57% degli interpellati si dice in disaccordo con l'idea, il 23% preferisce non rispondere, mentre solo il 20% si dichiara favorevole. Tra i favorevoli, a dire sì alla Superlega sono il 32% dei tifosi juventini, seguiti dal 25% di milanisti e dal 21% di interisti.

Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato il 20 aprile 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.624 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne) e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2.000, tasso di risposta 81%; rifiuti/sostituzioni 376 (tasso di rifiuti 19%).