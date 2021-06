Superlega, Uefa sospende procedimenti contro Juve, Real e Barcellona

La Uefa sospende il procedimento disciplinare contro Juventus, Barcellona e Real Madrid in relazione alla Superlega. La Uefa, dal proprio sito, annuncia che "dopo l'apertura dei procedimenti disciplinari" nei confronti dei club "per una potenziale violazione del quadro legale della Uefa in relazione al cosiddetto progetto Superlega, la Commissione d'appello ha deciso di sospendere i procedimenti fino a ulteriore avviso". L'iter disciplinare era stato avviato lo scorso 25 maggio.