Supermicro aggiunge server basati su ARM che utilizzano processori Ampere® Altra® e Ampere Altra® Max per applicazioni cloud-native

I server per prestazioni ottimizzate della famiglia Supermicro MegaDC, abbinati alle CPU Ampere® Altra® e Altra® Max, contribuiscono a ridurre i costi operativi grazie a un'architettura innovativa

SAN JOSÉ, California, 22 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per Cloud, AI/ML, archiviazione e 5G/Edge, annuncia una linea di prodotti ampliata con una nuova ed entusiasmante serie di server basati su processori ARM nell'ambito della famiglia MegaDC. Utilizzando i processori Ampere Altra® e Ampere Altra® Max, la piattaforma Mt. Hamilton sfrutta un unico design di scheda madre unificata per applicazioni cloud-native, come Cloud Gaming, Video-on-Demand, CDN, IaaS, Database, Object-Storage, VDI ad alta densità e soluzioni Telco Edge (unità distribuita e unità centralizzata). Inoltre, i nuovi server soddisfano diversi obiettivi per carichi di lavoro cloud-native, fornendo in particolare prestazioni elevate per watt ed eseguendo carichi di lavoro scalabili e carichi che richiedono risposte a latenza molto bassa.

"Supermicro continua a rafforzare la nostra linea di prodotti con l'introduzione di server basati su processori ARM, che utilizzano le CPU Ampere Altra e Altra Max", ha dichiarato Ivan Tay, SVP di Product Management, Supermicro. "L'ampliamento della nostra già vasta linea di prodotti per server offre ai clienti una scelta di opzioni ancora maggiore per i loro specifici carichi di lavoro. Possiamo fornire rapidamente server ottimizzati per le applicazioni a clienti di tutto il mondo utilizzando il nostro approccio Building Block Solutions".

Le linee di prodotti MegaDC di Supermicro basate su processori ARM utilizzano un design Building Block che presenta una scheda madre a presa singola abbinata a una CPU Ampere Altra o Altra Max con un massimo di 128 core per server (attualmente il più alto numero di core nel settore dei server), fino a 4 TB di memoria DDR4 e un design modulare che supporta opzioni senza pari per I/O, PCIe e archiviazione.

La linea di prodotti MegaDC di Supermicro include una gamma di server con un'unica CPU Ampere Altra o Altra Max, in un fattore di forma 1U o 2U, con un massimo di quattro GPU a doppia larghezza o fino a 24 unità NVMe sostituibili da 2,5" U.2. Inoltre, i sistemi includono una rete Ethernet integrata ridondante 25GbE SFP28 che utilizza NVIDIA Mellanox CX4. Progettata con un sistema di raffreddamento ad aria altamente efficiente, la linea di server Supermicro basati su processori ARM è certificata per garantirne il corretto funzionamento fino a 35 °C (95 °F) di temperatura ambiente per Enterprise e fino a 55 °C (131 °F) per le applicazioni Edge.

"In collaborazione con Supermicro, Mt. Hamilton aggiunge il calcolo efficiente ad alta densità di Ampere a una vasta serie di casi di utilizzo, dal cloud centrale all'edge distribuito", ha dichiarato Jeff Wittich, Chief Product Officer di Ampere. "Sfruttando i processori cloud-native di Ampere, Mt. Hamilton consente prestazioni 2-3 volte superiori per rack su carichi di lavoro comuni cloud-native, aiutando i clienti a soddisfare meglio le esigenze di scalabilità del cloud ora e in futuro".

Per ulteriori informazioni sui prodotti Supermicro basati su processori ARM, visitare il sito web https://www.supermicro.com/en/products/megadc

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti i marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

