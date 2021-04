Supermicro espande la linea di prodotti GPU basati su architettura NVIDIA Ampere per la AI aziendale, incluso un 5 petaFLOPS primo nel settore su una piattaforma AI 4U Tier 1

In primo piano su NVIDIA GTC21, la nuova generazione di sistemi Supermicro certificati NVIDIA offre fino a 4,8 TB/sec di interconnessione GPU, un rapporto GPU a scheda di rete 1:1 e supporto per soluzioni di raffreddamento ad aria o liquidi

SAN JOSÉ, California, 13 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, del networking e della tecnologia informatica green, amplia la propria leadership di mercato nelle aree in crescita dell'intelligenza artificiale (AI), dell'apprendimento automatico (ML), dell'informatica ad alte prestazioni (HPC), della visualizzazione grafica in 3D e della virtualizzazione desktop. Supermicro vanta il più ampio portfolio Tier 1 di sistemi che integrano capacità all'avanguardia per ottenere 5 petaFLOPS di prestazioni AI in un fattore di forma 4U con le più recenti GPU NVIDIA A100, NVIDIA A40, NVIDIA RTX A6000 e le nuove GPU NVIDIA A30, NVIDIA A10 e NVIDIA A16.

"La nostra collaborazione con NVIDIA ci consente di progettare un portfolio completo di sistemi e piattaforme GPU, che consentono ai clienti la più ampia scelta. I clienti possono far corrispondere esattamente i loro requisiti in termini di carichi di lavoro all'architettura di sistema, per ottenere prestazioni, efficienza, costi e un livello superiore", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Supermicro offre sistemi multi-GPU ottimizzati, che offrono soluzioni avanzate per applicazioni di intelligenza artificiale, deep learning, HPC e streaming video. Applicando le nostre soluzioni a blocchi predefiniti e il nostro vantaggio time-to-market, continuiamo a sviluppare e a commercializzare soluzioni ottimizzate per le varie applicazioni. Il nostro flessibile sistema GPU 2U binodale con PCIe 4.0 è ottimizzato per il gioco in cloud e i social media ed è leader di settore supportando fino a tre GPU a doppia larghezza o sei GPU a singola larghezza per nodo."

La vasta gamma di sistemi Supermicro include il top di gamma su base Intel SYS-420GP-TNAR o la AS -4124GO-NART(+) su base AMD, con server 4U alimentato dalla scheda NVIDIA HGX A100 8-GPU, con l'opzione di una memoria da 40 GB (HBM2) o 80 GB (HBM2e) per ogni GPU. Questi sistemi sono attualmente spediti in tutto il mondo.

"Dalla scoperta di farmaci supportata dall'intelligenza artificiale alla progettazione di fabbriche efficienti e tecnologicamente avanzate, il calcolo accelerato è essenziale per il lavoro più innovativo del mondo di oggi", ha dichiarato Justin Boitano, vice Presidente e Direttore generale, Enterprise and Edge computing di NVIDIA. "I sistemi certificati NVIDIA di Supermicro offrono ai clienti una vasta gamma di server costruiti per fornire le migliori prestazioni per carichi di lavoro con intelligenza artificiale, grafica e simulazione in tutto il data center, su cloud e fino all'edge computing."

I nuovi sistemi possono eseguire vari carichi di lavoro di applicazioni avanzate, tra cui la NVIDIA AI Enterprise software suite, ottimizzata e certificata da NVIDIA per funzionare su VMware vSphere, e la Omniverse Enterprise di NVIDIA, una piattaforma di simulazione e collaborazione end-to-end in tempo reale, che offre flussi di lavoro in 3D trasformativi alle aziende di ogni dimensione. Questa settimana Supermicro presenterà queste soluzioni leader in termini di prestazioni alla Conferenza NVIDIA GTC21.

Dall'Edge al Cloud, AI, ML, HPC e visualizzazione in 3D stanno diventando tecnologie fondamentali per tutte le aziende e tutti i settori. Lo sviluppo di sistemi e l'offerta di piattaforme che incorporano l'hardware e il software più recenti consente a un gran numero di aziende di diventare rapidamente produttive e di implementare le loro soluzioni più recenti, con una serie di fattori di forma. Supermicro è uno dei principali partecipanti al programma di sistemi certificati NVIDIA, che convalida le configurazioni hardware e software necessarie per la massima produttività. Questi sistemi sono in grado di gestire enormi quantità di dati attraverso un networking avanzato, che consente lo sviluppo di modelli complessi e l'integrazione di nuove AI e di altri algoritmi avanzati. La visualizzazione in 3D consente una migliore comprensione della realtà fisica, mentre la virtualizzazione grafica permette agli amministratori IT di consolidare l'infrastruttura dei sistemi e di centralizzare e proteggere i loro dati. I sistemi certificati NVIDIA consentono una facile e rapida implementazione nel data center. Supermicro è anche leader di settore con i server GPU certificati NEBS di livello 3 per i clienti 5G e le telecomunicazioni.

Costantemente primo ad arrivare sul mercato, Supermicro supporta le più recenti soluzioni hardware e software di NVIDIA. La gamma di GPU compatibili comprende le GPU NVIDIA A100 80GB, A100 40GB, A40, RTX A6000, A30, A10 e A16, che puntano ai motori inferenziali e al computo generico, alla grafica e ai video di tipo tradizionale e ai desktop virtuali, tutti con tecnologie AI. Tutti i prodotti NVIDIA sono disponibili in una vasta gamma di sistemi Supermicro, che utilizzano processori scalabili Intel Xeon di terza generazione o CPU AMD EPYC di terza generazione. Con l'eccellenza del design Supermicro, più GPU sono contenute in minor spazio (densità più elevata) rispetto ad altri sistemi. Tutti questi nuovi sistemi GPU sono certificati NVIDIA o sono attualmente in fase di certificazione.

I sistemi Supermicro con moduli NVIDIA HGX A100 (scelta di memoria da 40 Gb HBM o 80 Gb HBMe) comprendono:

Omniverse Enterprise sarà disponibile in Supermicro a partire dall'estate.

Per scoprire come le più recenti soluzioni all'avanguardia NVIDIA e Supermicro potenzino le nuove reti di telecomunicazioni, cluster di AI per datacenter e HPC, visitare il sito https://learn-more.supermicro.com/gtc-spring-2021

Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti GPU di Supermicro, visitare i siti web https://www.supermicro.com/en/products/GPU e https://www.supermicro.com/ampere

