Supermicro inizia le attività di test e convalida da parte dei clienti sui sistemi di prossima commercializzazione basati sui processori scalabili Intel Xeon di terza generazione per accelerare l'adozione della piattaforma di sistema

SAN JOSE, California, 18 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.(SMCI), leader mondiale nel campo delle soluzioni informatiche per imprese, storage, soluzioni di rete e tecnologie informatiche green ha annunciato JumpStart, il proprio early availability program per testare il carico di lavoro sui sistemi Supermicro X12 basati su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione. Il programma inizia il 16 febbraio 2021; i clienti in possesso dei requisiti richiesti possono accedere da remoto a sistemi Supermicro basati su X12 per sviluppare, convalidare, mettere a punto e sottoporre ad analisi comparativa i propri carichi di lavoro avanzati. I partecipanti potranno accedere, ben prima del lancio al grande pubblico, a tecnologie ultramoderne per accelerare l'implementazione della propria soluzione sul vasto portafoglio dei sistemi X12 Supermicro di prossima commercializzazione, tra cui Ultra, BigTwin® SuperBlade®, sistemi ottimizzati per GPU, Top Load e All-Flash Storage, ottenendo un vantaggio significativo in termini di tempo di commercializzazione per migliorare le prestazioni e l'efficienza.

"Il programma JumpStart dimostra l'incessante impegno profuso da Supermicro nel supportare i clienti e dare loro accesso in anteprima agli attesissimi processori scalabili Intel Xeon di terza generazione nelle piattaforme X12 di Supermicro", Don Clegg, Vice Presidente Senior, Worldwide Sales, Supermicro. "Supermicro ha un rapporto duraturo con Intel e non vede l'ora di supportare i processori Intel di nuova generazione, leader del settore, che si rivolgono a mercati importanti tra cui cloud, AI, HPC e l'edge computing".

Nell'ambito del JumpStart early availability program, i clienti di Supermicro possono convalidare ed eseguire un'analisi comparativa delle proprie applicazioni, il che consentirà loro di rendersi conto dei vantaggi in termini di prestazioni e delle caratteristiche dell'architettura di nuova generazione. Accedere al programma è facile e veloce. Utilizzando il portale JumpStart di Supermicro, i clienti interessati che hanno sottoscritto un accordo di non divulgazione e che sono in possesso dei requisiti richiesti possono registrarsi per poi configurare i propri sistemi per accedere da remoto ai server di Supermicro attraverso il portale protetto.

Gamma di prodotti

Supermicro ha un ricco portafoglio di sistemi pronti a supportare i processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, tra cui quelli delle famiglie Blade, Ultra, Twin, i sistemi per GPU, ecc.

I clienti possono scegliere tra blade server basati su processori scalabili Intel Xeon di terza generazione per gli armadi SuperBlade 8U e 6U, prestazioni migliorate, memoria DDR4 3200 più veloce e PCIe di quarta generazione per I/O più veloce. Il SuperBlade 8U fornisce ai clienti AIOM per I/O anteriore e opzioni di rete avanzate come gli switch InfiniBand 200G HDR o 25G Ethernet. Al contrario, il SuperBlade 6U fornisce ai clienti una configurazione ottimizzata per la memoria con supporto fino a 12 TB in un fattore di forma ad alta densità. Entrambi i SuperBlade 8U e 6U supportano gli alimentatori hot-swap NVMe e CA/CC ridondanti, pertanto sono ideali per applicazioni enterprise, cloud, EDA, virtualizzazione e HPC.

I SuperServer Supermicro 1U e 2U Ultra offrono le migliori prestazioni a livello enterprise fornendo nel contempo valore, flessibilità, scalabilità e facilità di manutenzione ineguagliabili. A seconda della configurazione, supportano i TDP più alti con ampie possibilità di networking ed espansione.

La linea di prodotti multinodo Twin comprende numerosissime opzioni per qualsiasi esigenza in termini di archiviazione e server. Tra questi il BigTwin con le prestazioni e la densità più elevate in un design 2U a quattro nodi, e le opzioni di rete AIOM da 1GbE, 10GbE, 25GbE, 100GbE e IB. Il FatTwin con sistemi 4U che supportano 4 o 8 nodi fornisce un ottimo PUE per la massima efficienza. L'architettura modulare Twin hot-swap consente una flessibilità e una facilità di manutenzione notevoli.

Supermicro offre la più vasta scelta server per GPU del settore ottimizzati per carichi di lavoro AI, Deep Learning e HPC, compresa una linea completa di sistemi da 1U a 10U, incluso il SuperBlade, che supporta fino a 40 GPU per 8U. Supermicro offre server 2U e 4U ad alta densità con schede a 4 GPU e 8 GPU interconnesse e 8 PCI-E basati sulle schede a quattro e otto vie. Con diverse GPU ora disponibili anche in fattore di forma PCIe, i clienti possono aspettarsi un ragguardevole incremento delle prestazioni all'interno dell'ampio portafoglio di server multi-GPU di Supermicro, tra cui 1U Ultra e BigTwin™, SuperBlade® 8U come pure di sistemi integrati compatibili con le GPU.

Questi prodotti e altri supporteranno la piattaforma (X12) basata sui processori scalabili Intel Xeon. Supermicro è solito essere il primo a immettere sul mercato e a velocizzare l'accesso alle tecnologie più recenti.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438064/Super_Micro_Computer_Inc.jpg