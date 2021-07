Supermicro lancia i nuovi sistemi di archiviazione Top-Load, con architettura Simply Double e processori Intel Xeon di terza generazione, PCI-E 4.0 con Cache NVMe per un'archiviazione cloud a elevata capacità

Famiglia completa di modelli di archiviazione a 60 e 90 bay 4U che supportano configurazioni a nodo singolo, doppio nodo, Bridge Bay di archiviazione o JBOD in un'architettura altamente funzionale

SAN JOSÉ, California, 27 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, ha annunciato nuove versioni delle sue comprovate soluzioni di archiviazione Top-Load con sistemi a 60 e 90 bay, oltre a nuovi sistemi di archiviazione Simply Double completamente ottimizzati per i processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e le unità NVMe PCI-E 4.0. Questi eccellenti sistemi di archiviazione ed espansione ad alta capacità sono ideali per implementazioni di storage su cloud e carichi di lavoro di archiviazione HPC.

"Mentre la crescita dello storage definito da software e basato sul cloud continua ad accelerare, Supermicro aiuta i data center a modernizzare rapidamente la propria infrastruttura per sfruttare le progettazioni modulari tool-less a configurazione flessibile riparabili da un tecnico, e semplici capacità di espansione con la nuova architettura X12 da 60 o 90 bay a nodo singolo o doppio a elevata disponibilità", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nostri nuovi sistemi di archiviazione ad alta capacità continuano a concentrare l'attenzione di Supermicro sul risparmio di risorse e offrono una capacità leader del settore per un costo totale di gestione (TCO) inferiore".

Sistemi di archiviazione Top-Load

La nuova architettura Top-Load di Supermicro offre maggiore flessibilità, modularità e funzionalità di cui i clienti hanno bisogno. Entrambi i sistemi a 60 e 90 bay sono disponibili in configurazioni ad alta disponibilità (HA) a nodo singolo e doppio. Le configurazioni HA a nodo singolo e doppio controllano l'accesso a tutte le unità dei sistemi. La configurazione a doppio nodo divide in modo uniforme l'accesso al controllo dell'unità tra ciascun nodo. Con un design modulare tool-less, tutti i sistemi critici di bordo (nodi server hot-swap, espansori, moduli ventole, alimentatori e unità) sono completamente ottimizzati per una facile manutenzione da parte di un tecnico.

I nuovi sistemi Top-Load ad alta capacità di Supermicro sono ottimizzati per ambienti di archiviazione su scala aziendale e cloud. Questa progettazione di architetture di scale-up e scale-out offre ai clienti le opzioni di configurazione del controller SAS in modalità IT o RAID basato su PCI-E 4.0. Questi sistemi 4U presentano 60 o 90 bay hot-swap da 2,5" o 3,5" SAS3/SATA3 più due slot PCI-E M.2 integrati e due slot SSD slim SATA interni. Il sistema mononodo supporta anche due bay posteriori hot-swap da 2,5" per il mirroring OS e quattro alloggiamenti opzionali NVMe U.2 per il caching rapido. Il sistema supporta 1,6 petabyte di archiviazione ottimizzata in termini di costi alla massima configurazione, oltre a 60 TB di memoria flash SSD tramite il NVMe con accesso posteriore. I sistemi a nodo singolo e doppio utilizzano processori scalabili Intel Xeon di terza generazione in una configurazione a doppia presa con 16 slot DIMM per nodo server.

Sistemi di archiviazione Simply Double

Il server di archiviazione Simply Double di Supermicro è una soluzione leader del settore per la distribuzione di contenuti. L'annuncio di oggi introduce miglioramenti a livello di prestazioni e funzionalità al progetto complessivo per supportare i processori scalabili Intel Xeon di terza generazione in una configurazione dual-socket con 16 DIMM, mantenendo al contempo la stessa densità di ingombro di archiviazione. Sono supportati fino a quattro bay posteriori hot-swap U.2 NVMe, che consentono agli utenti di aggiungere flash senza sacrificare nessuno dei 24 alloggiamenti SAS/SATA da 3,5". L'innovativo design del telaio migliora il flusso d'aria e ottimizza, in caso di interventi di manutenzione, l'accessibilità a componenti quali scheda madre, CPU, memoria, slot PCI-E, bay di trasmissione interni e di azionamento posteriori. Oltre a questi miglioramenti meccanici, il sistema può essere configurato con le opzioni di configurazione del controller SAS in modalità IT o RAID basato su PCI-E 4.0.

Supermicro Storage Summit

Supermicro lancia questi nuovi sistemi in occasione dell'Open Storage Summit 2021, in cui vengono presentate le innovazioni tecnologiche di storage basate su software. L'Open Storage Summit 2021 si terrà dal 27 al 29 luglio 2021. Fare clic qui per ulteriori dettagli e per registrarsi.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

