Supermicro potenzia le prestazioni per le applicazioni HPC e AI con server ottimizzati provvisti delle nuove GPU NVIDIA A100 PCIe A100 80GB

Il networking 200G ad alte prestazioni accelera le applicazioni HPC e AI

SAN JOSÉ, California, 28 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, del networking e della tecnologia di green computing, annuncia che una vasta gamma di server Supermicro supporterà le più recenti tecnologie NVIDIA. Saranno disponibili sia processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, sia server basati su processori EPYC ™ AMD di terza generazione, che incorporano le nuove GPU PCIe Tensor Core NVIDIA® A100 80GB. Con queste nuove tecnologie, i sistemi Supermicro velocizzeranno le simulazioni HPC e le applicazioni analitiche. Inoltre, le applicazioni di intelligenza artificiale, compresi i motori di formazione, inferenza e raccomandazione, funzioneranno più velocemente delle generazioni di sistemi precedenti.

I server Supermicro, progettati con un approccio basato su Building Block Solutions®, offrono a Supermicro il vantaggio di presentare per prima sul mercato le nuove tecnologie integrate. È possibile integrare rapidamente e testare le opzioni di calcolo accelerato più moderne, offrendo sistemi più veloci e più potenti ai clienti esigenti battendo sul tempo gli altri fornitori.

"Supermicro vanta una lunga tradizione nell'immettere sul mercato sistemi che supportano i più recenti prodotti NVIDIA più velocemente di altri produttori di server", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nuovi prodotti di NVIDIA daranno ai nostri clienti la possibilità di risolvere complesse sfide HPC e AI molto più velocemente di prima, riducendo il loro TCO. Offriamo costantemente server ottimizzati per le varie applicazioni con le più recenti tecnologie disponibili, come i nostri sistemi GPU e SuperBlade®, per snellire i carichi di lavoro HPC e AI dei clienti".

La nuova GPU PCIe A100 NVIDIA da 80GB consentirà un'esecuzione più rapida delle applicazioni AI e HPC, poiché i modelli più grandi possono essere memorizzati nella memoria GPU. Inoltre, i sistemi futuri includeranno il networking tra server ad alte prestazioni con capacità InfiniBand attuali e future.

Il SuperServer GPU SYS-420GP-TNR con doppi processori scalabili Intel Xeon di terza generazione supporta fino a dieci GPU a larghezza singola o doppia, tra cui le nuove GPU PCIe NVIDIA A100 80GB. Inoltre, il server AS -4124GS-TNR contiene doppi processori AMD EPYC 7003 con un massimo di otto GPU a larghezza singola o doppia, con le nuove GPU PCIe NVIDIA A100 80GB. Queste nuove GPU NVIDIA da 80GB consentiranno di conservare in memoria set di dati più completi, accelerando le applicazioni HPC e AI ad alta intensità computazionale.

"Il Supercomputing ha il potenziale per trasformare interi settori e contribuire a risolvere alcuni dei problemi più difficili che essi devono affrontare", ha dichiarato Dion Harris, technical product marketing manager, accelerated computing presso NVIDIA. "Le prestazioni estreme delle GPU PCIe Tensor Core NVIDIA A100 80GB e NVIDIA NDR InfiniBand supportate dai server Supermicro forniscono ai ricercatori un'accelerazione senza pari, necessaria per affrontare le sfide industriali HPC più difficili del mondo."

È possibile installare più dispositivi PCIe NVIDIA A100 80GB in una gamma di sistemi Supermicro, consentendo la flessibilità nrell'elaborazione AI. Implementando la tecnologia Multi-Instance GPU (MIG) di NVIDIA, le aziende possono garantire l'alta qualità del servizio per le singole applicazioni ma parallelamente anche come servizio per più utenti. Inoltre, avendo disponibile una memoria più grande, i dati non dovranno essere spostati tra la memoria della CPU e quella della GPU, consentendo un maggiore utilizzo della GPU.

Sfruttando la tecnologia NVIDIA InfiniBand NDR 400Gb/s con il calcolo in rete, le attività di rete vengono scaricate, consentendo un incredibile miglioramento delle prestazioni, necessario per le infrastrutture HPC, AI e superscalabili su cloud. Le nuove prestazioni di networking consentiranno alle applicazioni progettate per funzionare su più sistemi, come i server SuperBlade Supermicro e BigTwin ®, di produrre risultati più rapidamente, consentendo di vedere i problemi complessi in modi nuovi. I sistemi integrati che combinano schede, cavi e interruttori leader del settore, su una applicazione HPC complessa, saranno presto in grado di condividere dati e comunicare due volte più velocemente di prima.

I clienti di tutto il mondo utilizzano i sistemi Supermicro alimentati dalle GPU NVIDIA per affrontare alcuni dei problemi più complessi al mondo. Ad esempio, l'istituto di ricerca ungherese SZTAKI utilizza i server alimentati da NVIDIA HGX™ A100 per eseguire la ricerca sull'intelligenza artificiale nel campo dell'elaborazione medica, dell'apprendimento automatico e dell'elaborazione linguistica.

Potete saperne di più su come Supermicro può accelerare le applicazioni AI e HPC visitando lo stand di Supermicro all'indirizzo https://www.supermicro.com/en/solutions/high-performance-computing

