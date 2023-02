Supermicro potenzia un'ampia gamma di workload informatici con nuovi potenti prodotti dotati di processori scalabili Intel® Xeon® di quarta generazione

La moderna intelligenza artificiale dell'edge computing assume un ruolo centrale nella tecnologia di rete distribuita di nuova generazione, con un miglioramento delle prestazioni fino a 30 volte per le applicazioni di inferenza

SAN JOSE, California e BARCELLONA, Spagna, 27 febbraio 2023 /PRNewswire/ - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni informatiche complete per cloud, IA/ML, archiviazione e 5G/Edge, presenterà la sua ultima generazione di sistemi che ottimizzano i workload per l'intero settore Telco, in particolare nell'edge di rete. Questi sistemi fanno parte della nuova linea di prodotti Supermicro su base Intel; sistemi migliori, più veloci e più ecologici, basati sui nuovissimi processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione (precedentemente denominati Sapphire Rapids) che offrono prestazioni ottimizzate per workload del 60% superiori. Dal punto di vista delle prestazioni, questi nuovi sistemi dimostrano una velocità di inferenza dell'IA fino a 30 volte superiore su modelli di grandi dimensioni per workload di intelligenza artificiale ed edge con le GPU NVIDIA H100 . Inoltre, i sistemi Supermicro supportano la nuova serie Intel® Data Center GPU Max (precedentemente denominata Ponte Vecchio) su un'ampia gamma di server. La serie Intel Data Center GPU Max contiene fino a 128 core Xe-HPC e consentirà di ottimizzare una serie di workload di IA, di HPC e di visualizzazione. I sistemi Supermicro X13 IA supporteranno acceleratori integrati di nuova generazione e GPU fino a 700 W prodotte da Intel, NVIDIA e altri.

L'ampia selezione di famiglie di prodotti Supermicro viene impiegata in una vasta gamma di settori per accelerare i workload e consentire decisioni più rapide e accurate. Con l'aggiunta di server appositamente progettati per i workload di rete, come le implementazioni Open RAN e 5G private, la tecnologia vRAN Boost dei processori scalabili Intel Xeon di 4 ª generazione riduce il consumo energetico e migliora le prestazioni. Supermicro continua a offrire un'ampia gamma di server ecologici per workload dall'edge al data center.

"Supermicro continua a innovare e progettare soluzioni ottimizzate per le applicazioni in tutto il settore informatico", ha dichiarato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Per quanto riguarda gli edge di rete, ci stiamo rapidamente evolvendo col recente annuncio di una famiglia completa di server ottimizzati per le implementazioni in cui è richiesta una notevole potenza di calcolo. I server edge e Hyper-E sono basati sulle nuovissime CPU Intel Sapphire Rapids che offrono fino a 60 core per CPU, per affrontare le sfide dei bordi della rete oltre alle nostre soluzioni su scala rack per l'elaborazione back-end. L'architettura di Building Block Solutions ® ci consente di essere i primi attori sul mercato con server più avanzati, dall'edge al data center, rispondendo a un'ampia gamma di esigenze dei clienti".

I server Supermicro sono utilizzati per gestire workload impegnativi in tutto il settore informatico, compresi i workload 5G nel core, nell'edge di rete e per accelerare l'IA per l'ottimizzazione della rete e le applicazioni IOT e 5G.

L'architettura termica avanzata e il flusso d'aria ottimizzato dei sistemi Supermicro X13 consentono di operare in ambienti ad alta temperatura fino a 40 °C (104 °F) con raffreddamento ad aria libera, riducendo i costi dell'infrastruttura di raffreddamento e le OPEX. Sono disponibili anche opzioni di raffreddamento a liquido per molti sistemi X13 e in grado di ridurre le OPEX fino al 40% rispetto ai sistemi di climatizzazione standard. Inoltre, l'architettura a basso impatto per i sistemi multi-nodo di Supermicro utilizza il raffreddamento e l'alimentazione condivisi per ridurre il consumo di energia e l'uso di materie prime, riducendo sia il TCO che il TCE.

Il design interno degli alimentatori Titanium Level garantisce una maggiore efficienza operativa. Di conseguenza, il PUE di un centro dati può essere realisticamente ridotto da una media del settore di 1,60 a 1,05.

La gamma di server Supermicro X13, insieme alla più recente tecnologia GPU, come le GPU NVIDIA H100, A30 e A10, o le GPU Intel® Data Center Flex o Max Series, accelera l'elaborazione dei dati nell'edge, dove la latenza estremamente bassa consentita dal 5G è fondamentale. Il server GPU Supermicro Universal 4U/5U dotato di GPU NVIDIA H100 è ideale per gli ambienti di data center che richiedono prestazioni IA elevate.L'intelligenza artificiale nell'edge. È una tecnologia che sta diventando cruciale per molti settori e soluzioni intelligenti. Utilizzando la più recente tecnologia di IA, è possibile prendere decisioni più prossime al luogo in cui i dati vengono costantemente generati, riducendo il traffico di rete e migliorando l'esperienza del cliente. Inoltre, la linea di prodotti di server per l'edge di Supermicro, tra cui il SYS-211E e il server Supermicro Hyper-E SYS-221HE, è ideale per le implementazioni edge in cui le condizioni ambientali richiedono server compatti ma dalle prestazioni elevate. Quando occorre raccogliere e analizzare grandi quantità di dati, è disponibile anche il sistema di archiviazione Supermicro Petabyte che contiene fino a 16 unità E3.S NVMe.

Supermicro presenterà diverse soluzioni al MWC di Barcellona, in Spagna, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023, nel padiglione 5, stand 5D66. Supermicro sta collaborando strettamente con Intel e Capgemini per illustrare i vantaggi in termini di prestazioni nel mondo reale per Open RAN con la tecnologia Intel vRAN Boost. Inoltre, Supermicro presenterà una vasta gamma di server e prodotti edge presso lo stand diRakuten Symphony.

Supermicro presenterà, in collaborazione con produttori all'avanguardia, le seguenti soluzioni:

Per maggiori informazioni su Supermicro al MWC 2023, visitare il padiglione 5, stand 5D66 di Supermicro. Gli interessati possono programmare incontri con i dirigenti di Supermicro e assistere alla tavola rotonda di Supermicro del 28 febbraio sulle tendenze del mercato 5G/IoT.

SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) è leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire per prima sul mercato l'innovazione per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio workload e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

