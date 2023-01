Supermicro presenta il nuovo portafoglio di server X13 più potenti, più veloci e più ecologici con processori scalabili Intel® Xeon® di 4a generazione

Sono disponibili oltre 50 modelli con prestazioni ottimizzate per l'infrastruttura "Edge to Data Center" di ultima generazione per supportare soluzioni AI, Cloud e 5G/Edge su rack

SAN JOSE, California, 10 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT integrate per cloud, IA/ML, storage e 5G/Edge, ha lanciato il più ampio portafoglio di server e storage Tier 1 del settore, con oltre 15 famiglie di sistemi ottimizzati per le prestazioni e dedicati ai carichi di lavoro IA, HPC, Cloud Computing, Media, Enterprise e 5G/Telco/Edge. I sistemi più potenti, più veloci e più ecologici basati sui nuovissimi processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione (precedentemente chiamati in codice Sapphire Rapids) offrono prestazioni migliorate del 60% e ottimizzate per i carichi di lavoro oltre che una maggiore sicurezza ("root of trust" e attestazione hardware) e gestibilità, sono più veloci grazie all'accelerazione integrata di AI, storage e Cloud e più ecologici grazie alle opzioni di raffreddamento a liquido e a temperatura ambiente elevata che riducono l'impatto ambientale e i costi operativi.

"L'ampio portafoglio di oltre 15 famiglie di server X13 di Supermicro è composto da sistemi ottimizzati per prestazioni, funzionalità e costi, destinati a carichi di lavoro specifici per data center e intelligent edge", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "I nostri sistemi con i nuovi processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione sono in grado di offrire nuovi picchi sia in termini di prestazioni complessive che di prestazioni per watt. Oltre al processore, tutti i principali sottosistemi sono stati radicalmente aggiornati con un miglioramento fino al doppio delle prestazioni della memoria con DDR5, una larghezza di banda I/O due volte migliore con 80 linee di I/O PCIe Gen 5 che supporteranno schede acceleratrici per prestazioni più elevate, una rete da 400 Gbps e una migliore gestibilità e sicurezza. Anche le capacità di alimentazione e raffreddamento sono state ampliate per supportare CPU da 350W e GPU fino a 700W, e abbiamo aggiunto il funzionamento ad alta temperatura ambiente e il supporto per il raffreddamento a liquido per ridurre l'impatto ambientale e migliorare il TCO".

Integrati nei processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione, i motori di accelerazione aumentano l'efficienza e riducono il carico della CPU per molti carichi di lavoro critici negli odierni data center. Questi includono le Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) per accelerare le prestazioni dell'inferenza e dell'addestramento del deep learning, l'Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA) per ridurre il sovraccarico della CPU sulle attività di archiviazione, networking ed elaborazione dei dati, la tecnologia Intel® QuickAssist (QAT) per l'offload hardware dei più diffusi algoritmi di crittografia e di compressione/decompressione dei dati e l'Intel® AVX per vRAN per migliorare la capacità e ridurre il consumo energetico dei carichi di lavoro vRAN.

Inoltre, i server Supermicro supporteranno la nuova serie Intel® Data Center GPU Max (precedentemente chiamato Ponte Vecchio) su un'ampia gamma di server. La serie Intel Data Center GPU Max contiene fino a 128 core Xe-HPC e accelererà una serie di carichi di lavoro AI, HPC e di visualizzazione.

"I nuovi processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione sono progettati per fornire un'infrastruttura dati potente, dal cloud alla rete, all'intelligent edge, e per contribuire a stabilire un nuovo standard nell'architettura dei data center", ha dichiarato Lisa Spelman, Corporate Vice President e General Manager, Intel Xeon Products. "Collaboriamo con Supermicro per integrare i processori Intel nei loro sistemi da quasi tre decenni e siamo entusiasti di vedere come la loro architettura innovativa e il design del sistema contribuiranno a liberare il pieno potenziale dei processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione per i loro clienti."

Più potenti

Rappresentando la prossima generazione di infrastrutture per data center, i nuovi sistemi Supermicro X13 sono stati progettati da zero con l'approccio Building Block Solutions® di Supermicro, che garantisce il massimo delle prestazioni e dell'efficienza, offrendo al contempo un elevato grado di flessibilità per adattarsi ai carichi di lavoro e alla scala specifici dei clienti. I sistemi Supermicro X13 possono essere dotati di uno, due, quattro o addirittura otto processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione, ciascuno con un massimo di 60 core e supporto per acceleratori e GPU integrati di nuova generazione fino a 700W di Intel, NVIDIA e altri. Inoltre, il supporto di una serie di standard industriali aperti, tra cui gli Advanced IO Modules (AIOM) conformi a OCP 3.0, lo storage EDSFF e l'interconnessione OCP Open Accelerator Module (OAM) e SXM GPU, riduce la dipendenza da tecnologie proprietarie. Ciò consente ai clienti di standardizzare i componenti in tutto il data center e di incorporare i sistemi Supermicro nell'infrastruttura esistente con modifiche minime. Grazie alla gestione dei server basata su standard aperti, i server Supermicro possono essere integrati senza problemi negli ambienti IT esistenti.

Più veloci

I sistemi Supermicro X13 sono basati su processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione ad alte prestazioni e su CPU Intel Xeon Max Series fino a 350W, con supporto per High Bandwidth Memory (HBM) su sistemi selezionati che forniscono un aumento di 4 volte della larghezza di banda della memoria. I sistemi X13 supporteranno anche le tecnologie del settore di nuova generazione, tra cui CXL 1.1 per creare uno spazio di memoria unificato e coerente tra CPU e acceleratori, memoria DDR5-4800 MT/s con prestazioni e capacità fino a 1,5 volte superiori rispetto a DDR4, PCIe 5.0 per un'ampiezza di banda I/O doppia rispetto alla generazione precedente e 80 linee per CPU e nuovi fattori di forma per l'archiviazione, tra cui EDSFF E1.S e E3.S, destinati a fornire velocità, capacità e densità senza precedenti per le applicazioni di archiviazione hot e warm-tier. Per il networking, il supporto per diverse unità InfiniBand da 400G e unità di elaborazione dati (DPU) consente la formazione distribuita, lo storage disaggregato e una collaborazione in tempo reale con latenze estremamente basse.

Più ecologici

Nonostante questi significativi aumenti di capacità e prestazioni, l'architettura termica avanzata e il flusso d'aria ottimizzato dei sistemi Supermicro X13 consentono di operare in ambienti ad alta temperatura ambiente fino a 40° C (104° F) con raffreddamento ad aria libera, riducendo i costi dell'infrastruttura di raffreddamento e gli OPEX. Per molti sistemi X13 sono disponibili anche opzioni di raffreddamento a liquido che possono ridurre l'OPEX fino al 40% rispetto al condizionamento standard. L'architettura a risparmio di risorse di Supermicro per i sistemi multi-nodo utilizza il raffreddamento e l'alimentazione condivisi per ridurre il consumo di energia e l'uso di materie prime, abbassando sia il TCO che il TCE. Inoltre, la progettazione in-house di alimentatori a livello di titanio garantisce una maggiore efficienza operativa. Di conseguenza, il PUE di un data center può essere realisticamente ridotto da una media del settore di 1,60 a un intervallo di 1,05.

Portafoglio Supermicro X13:

SuperBlade® – Il SuperBlade ad alte prestazioni, ottimizzato per densità ed efficienza energetica di Supermicro può ridurre in modo significativo il capitale iniziale e le spese operative per molte organizzazioni. SuperBlade utilizza componenti condivisi e ridondanti, tra cui raffreddamento, rete e alimentazione e gestione dello chassis, per fornire le prestazioni di calcolo di un server completo in un ingombro fisico molto più ridotto. Questi sistemi supportano blade abilitati per le GPU e sono ottimizzati per carichi di lavoro di intelligenza artificiale, analisi dei dati, HPC, Cloud e Enterprise. Una riduzione dei cavi fino al 95% rispetto ai server standard del settore riduce i costi e può diminuire il consumo di energia.

Server GPU con GPU PCIe – Ottimizzati per AI, deep learning, HPC e professionisti della grafica di fascia alta, offrono la massima accelerazione, flessibilità, alte prestazioni e soluzioni equilibrate. I sistemi ottimizzati per GPU di Supermicro supportano acceleratori avanzati e offrono sia straordinari guadagni in termini di prestazioni che risparmi sui costi. Questi sistemi sono progettati per carichi di lavoro HPC, AI/ML, rendering e VDI.

Server GPU universali – I sistemi GPU universali X13 sono server aperti, modulari e basati su standard che offrono prestazioni e servizi di livello superiore con doppi processori scalabili Intel Xeon di 4a generazione e un design tool-less sostituibile a caldo. Le opzioni GPU includono la più recente tecnologia PCIe, OAM e NVIDIA SXM. Questi server GPU sono ideali per carichi di lavoro con prestazioni di formazione AI più esigenti, HPC e analisi dei Big Data.

Hyper – La serie Hyper X13 offre prestazioni di nuova generazione alla gamma di server rackmount di Supermicro, costruiti per sostenere i carichi di lavoro più esigenti, insieme alla flessibilità di archiviazione e I/O che rappresenta una soluzione personalizzata per un'ampia gamma di esigenze applicative.

Hyper-E – L'X13 Hyper-E porta le prestazioni e la flessibilità della serie Hyper, fiore all'occhiello di Supermicro, nell'ambito dell'Edge, con fattori di forma a profondità ridotta progettati per le implementazioni nei data center Edge e nelle telco. Le configurazioni ottimizzate per le telecomunicazioni sono certificate NEBS Livello 3 e dispongono di alimentatori CC opzionali su modelli selezionati. Tutti gli I/O e gli slot di espansione sono accessibili frontalmente per facilitare la manutenzione in ambienti con spazi limitati, mentre le innovazioni progettuali di facile manutenzione eliminano la necessità di attrezzi per la manutenzione, semplificando l'installazione.

BigTwin® – I sistemi BigTwin X13 offrono densità, prestazioni e funzionalità superiori con doppi processori scalabili Intel® Xeon® di 4a generazione per nodo e design tool-less sostituibile a caldo. Questi sistemi sono ideali per carichi di lavoro su cloud, archiviazione e media.

GrandTwin™ – L'X13 GrandTwin è una nuovissima architettura appositamente realizzata per prestazioni a processore singolo. Il design massimizza il calcolo, la memoria e l'efficienza per fornire la massima densità. Grazie a un processore scalabile Intel® Xeon® di 4a generazione, il design modulare flessibile di GrandTwin può essere facilmente adattato per un'ampia gamma di applicazioni, con la possibilità di aggiungere o rimuovere i componenti secondo necessità, riducendo i costi. Inoltre, il GrandTwin Supermicro presenta nodi frontali (corridoio freddo) hot-swap, che possono essere configurati con I/O anteriore o posteriore per una maggiore facilità di manutenzione. Pertanto X13 GrandTwin è ideale per carichi di lavoro come CDN, Edge Computing multi-accesso, Cloud Gaming e cluster di cache ad alta disponibilità.

FatTwin® - I sistemi ad alta densità di FatTwin X13 offrono un'architettura twin avanzata multi-nodo 4U con 8 o 4 nodi (processore singolo per nodo). Il design accessibile frontalmente consente la manutenzione dei corridoi freddi, con sistemi altamente configurabili ottimizzati per l'infrastruttura del data center con densità di calcolo e di storage e opzioni. Inoltre, Fat Twin supporta alloggiamenti NVMe/SAS/SATA completamente ibridi sostituibili a caldo con un massimo di 6 unità per nodo (8 nodi) e fino a 8 unità per nodo (4 nodi). Di conseguenza, il server Supermicro FatTwin eccelle nelle applicazioni EDA.

SuperEdge – L'X13 SuperEdge di Supermicro è progettato per gestire i crescenti requisiti di densità di calcolo e I/O delle moderne applicazioni edge. Con 3 nodi a processore singolo personalizzabili, SuperEdge offre prestazioni di alto livello in un fattore di forma 2U a profondità ridotta. Ogni nodo è sostituibile a caldo e offre I/O ad accesso frontale, rendendo il sistema ideale per le implementazioni IoT, edge o telco remote. Grazie alle opzioni flessibili di connettività Ethernet o in fibra al BMC, Super Edge consente ai clienti di scegliere facilmente le connessioni di gestione remota in base ai propri ambienti di distribuzione.

Server Edge – Ottimizzati per carichi di lavoro Edge telco, i sistemi Edge X13 Supermicro offrono potenza di elaborazione ad alta densità in fattori di forma compatti. La potenza flessibile con configurazioni sia CA che CC e temperature di funzionamento migliorate fino a 55 °C (131 °F) rendono questi sistemi ideali per implementazioni Edge Computing multi-accesso, Open RAN ed Edge per esterni. SuperEdge Supermicro porta il calcolo ad alta densità e la flessibilità all'Edge intelligente, con tre nodi del processore singolo hot-swap e I/O anteriore in un fattore di forma 2U a profondità ridotta.

CloudDC – Massima flessibilità per I/O e archiviazione con 2 o 6 slot PCIe 5.0 e due slot AIOM (PCIe 5.0; conforme a OCP 3.0) per la massima resa dei dati. I sistemi CloudDC Supermicro X13 sono progettati per una comoda manutenzione con staffe tool-less, vassoi hot-swap e alimentatori ridondanti che garantiscono una rapida implementazione e una manutenzione più efficiente nei data center.

WIO – I sistemi WIO Supermicro single-socket offrono un'ampia gamma di opzioni I/O per fornire sistemi realmente ottimizzati per requisiti specifici. Gli utenti possono ottimizzare le alternative di storage e rete per accelerare le prestazioni, aumentare l'efficienza e trovare la soluzione perfetta per le proprie applicazioni. I sistemi X13 WIO di Supermicro possono ora ospitare GPU a doppia larghezza per carichi di lavoro AI/ML accelerati grazie a slot di espansione di nuova concezione con caricamento dall'alto.

Archiviazione Petascale – I sistemi NVMe All-Flash X13 offrono una densità di archiviazione e prestazioni leader del settore con unità EDSFF, fornendo capacità e prestazioni senza precedenti in un unico telaio 1U. Il primo di una gamma di sistemi di archiviazione X13, questo server E1.S di ultima generazione è adatto per supporti EDSFF da 9,5 mm e 15 mm, ora spediti da tutti i principali fornitori di flash del settore.

Server MP – I server X13 MP offrono la massima configurabilità e scalabilità in un design 2U o 6U, integrando 4 o 8 CPU. I sistemi multi-processore X13 offrono nuovi livelli di prestazioni e flessibilità di calcolo con il supporto di processori scalabili Intel® Xeon® di 4a generazione per supportare carichi di lavoro aziendali mission-critical.

Per ulteriori informazioni sui prodotti X13 di Supermicro, visitare il sito web: www.supermicro.com/x13

