Supermicro presenta il più versatile portafoglio di sistemi basati su AMD EPYC™ 7003 con prestazioni record a livello globale, un miglioramento del 36%, per i carichi di lavoro più critici di oggi

La versatilità e la portata di Ultra, Twin, SuperBlade® e dei sistemi Storage e ottimizzati per GPU offrono esattamente le migliori prestazioni per il carico di lavoro di data center in cloud, Enterprise, Intelligenza Artificiale e apprendimento automatico

SAN JOSE, California, 15 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nelle soluzioni di enterprise computing, storage, networking e tecnologia informatica green, ha presentato la gamma di server che supporta i processori AMD EPYC™ serie 7003 più completa nel settore al giorno d'oggi. Il SuperBlade di Supermicro sullo SPECjbb 2015-Distributed ha raggiunto, uno dopo l'altro, dei benmchmark da record mondiale nei test jOPS critici e max-jOPS. Il SuperBlade ha ottenuto un miglioramento fino al 36% dalla seconda alla terza generazione delle CPU AMD EPYC1, un passo in avanti significativo per soddisfare i carichi di lavoro aziendali che richiedono elevate prestazioni.

La linea Supermicro A+ include server che incorporano soluzioni di sistema a presa singola e doppia, progettati per ridurre il tempo necessario per ottenere risultati e portare a migliori decisioni aziendali. Ad esempio, il nuovo server multi-GPU 2U a 2 nodi, presentato di recente, è la piattaforma perfetta per lo streaming video, il cloud gaming di fascia alta e innumerevoli applicazioni di social networking. Ha la flessibilità propria del sistema leader di mercato, il risparmio sui costi garantirà prestazioni ininterrotte. Grazie a progettazioni del server innovative, che riducono la potenza richiesta e sono leader del settore in fatto di prestazioni, Supermicro apre la strada con server ottimizzati per le applicazioni, consentendo alle aziende moderne di ridurre i costi e migliorare l'esperienza dei propri utenti.

"Supermicro è sempre stata leader nel settore per quanto concerne la progettazione e la produzione del più grande portafoglio di server ottimizzati per le applicazioni che soddisfa le richieste dei nostri clienti", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra architettura a Building Block ci consente di fornire un portafoglio versatile di sistemi che massimizzano i vantaggi dei processori AMD EPYC di terza generazione per carichi di lavoro specifici, ad esempio il nostro sistema GPU 2U a 2 nodi con PCIe 4.0 per il cloud gaming o il nostro sistema ad alto numero di core a processore singolo 2U CloudDC per applicazioni di archiviazione. Questi sistemi riducono il TCO e il costo totale per l'ambiente (TCE), un parametro essenziale poiché tutti noi abbiamo la responsabilità di ridurre al minimo l'impatto dei data center sull'ambiente".

I nuovi processori AMD EPYC serie 7003 di terza generazione sono progettati con il core "Zen3" che fornisce fino al 19% in più di istruzioni per ciclo2 rispetto alla generazione precedente e contiene fino a 64 core per presa per prestazioni eccezionali su benchmark popolari e carichi di lavoro reali. I nuovi sistemi di Supermicro includono una gamma di sistemi di calcolo e storage progettati per molte delle applicazioni più esigenti, per le implementazioni di intelligenza artificiale, HPC, Enterprise e Cloud.

"Abbiamo progettato i processori EPYC serie 7003 per offrire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno, prestazioni su tutti i carichi di lavoro e la capacità di creare più time to value, fin dal primo utilizzo", ha dichiarato Ram Peddibhotla, corporate vice president, EPYC product management presso AMD. "Grazie alla sua architettura di prim'ordine, alle prestazioni e alle moderne caratteristiche di sicurezza, i processori EPYC serie 7003 sono la scelta migliore e continuano a innalzare lo standard per i moderni data center."

La nuova linea di prodotti A+ con processori AMD EPYC serie 7003 aiuta le aziende leader a ridurre i tempi di soluzione per una vasta gamma di applicazioni, aggiungere caratteristiche di sicurezza avanzate e consentire l'esecuzione di tutti i carichi di lavoro nel cloud, che sia un cloud on-premise o privato. Supermicro ha certificato molte soluzioni e architetture di riferimento che consentono alle organizzazioni di ottenere informazioni dai propri dati più rapidamente che mai, con implementazioni semplici. Queste soluzioni includono: IA/ML/DL training ottimizzata per carichi di lavoro inferenziali, server certificati, HCI/SDI o storage software-defined come VMWare vSAN, RedHat CEPH e Weka.IO. La gestione dei dati come Oracle 19c, Apache Hadoop e Cassandra e l'ottimizzazione delle applicazioni HPC come Ansys Fluent, OpenFOAM e WRF mostrano prestazioni migliorate.

Portafoglio A+, discorso d'apertura e stand virtuale Supermicro – 16 marzo

Supermicro organizzerà uno stand virtuale con il discorso di apertura di un Vicepresidente Senior e svolgerà delle dimostrazioni dei prodotti sui più recenti prodotti e tecnologie AMD per le applicazioni e i carichi di lavoro dei moderni data center. Questa esperienza virtuale riunisce gli esperti di prodotti e i leader tecnologici di Supermicro in un dibattito sui progressi in prestazioni ed efficienza per carichi di lavoro in cloud, IA e storage, sulle tendenze nei moderni data center che svelerà al mondo i nostri ultimi prodotti in un ambiente interattivo.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

1 Confronto MLNWR-115 SPECjbb®2015-Distributed critical-jOPS basato sui migliori risultati di sistema pubblicati dal 03/12/2021. Configurazioni: 20 nodi, 1x AMD EPYC 7763 (2561044 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2919887 SPECjbb2015-Distributed max-jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2021q1/jbb2015-20210225-00615.html) versus 2 nodi, 1x AMD EPYC 7702P (1877397 SPECjbb2015-Distributed critical-jOPS, 2656878 SPECjbb-Distributed max jOPS, https://spec.org/jbb2015/results/res2020q2/jbb2015-20200402-00533.html) prestazioni ~36x.

2 MLN-003: basato sui test interni di AMD a partire dal 02/1/2021, miglioramento medio delle prestazioni a isofrequenza su un AMD EPYC™ 72F3 (8C/8T, 3,7 GHz) rispetto a un AMD EPYC™ 7F32 (8C/8T, 3,7 GHz), per-core, filo singolo, utilizzando una serie selezionata di carichi di lavoro, tra cui SPECrate®2017_int_base, SPECrate®2017_fp_base, e carichi di lavoro per server rappresentativi. SPEC® e SPECrate sono marchi registrati di Standard Performance Evaluation Corporation. Ulteriori informazioni sono disponibili su spec.org.

