La nuova piattaforma multi-nodo e multi-GPU supporta i mercati in crescita del gaming e dello streaming di contenuti

SAN JOSÉ, Calif., 14 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel settore delle tecnologie di storage e server ad alte prestazioni e ad alta efficienza e della tecnologia di green computing, presenta oggi le infrastrutture per cloud gaming, video streaming, workstation e server migliori, più avanzate e più ecologiche del settore. Inoltre, Supermicro ha svelato i dettagli relativi a una rivoluzionaria piattaforma multi-nodo e multi-GPU per il cloud gaming e lo streaming di contenuti.

"Supermicro risponde alla crescente domanda di workstation e sistemi desktop a prestazioni superiori supportati dai processori e dai sistemi a risparmio energetico più avanzati, per fornire risultati eccellenti in termini di prestazioni e di esperienza utente" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nostri sistemi, compresa la nuova piattaforma GPU, sono progettati per rispondere ai requisiti più rigorosi nel campo del cloud gaming e delle applicazioni ad alta intensità di calcolo in diversi settori".

Nuova piattaforma multi-nodo/multi-GPU

Il sistema multi-nodo consente di risparmiare fino al 10% in termini di TCO, grazie all'alimentazione e al raffreddamento condivisi. Il nuovo sistema di risparmio energetico 2U a 2 nodi è progettato con un massimo di 64 nuclei e 128 corsie PCIe 4.0 con tre GPU PCIe 4.0 a doppia larghezza o sei GPU PCIe a larghezza singola a velocità massima per nodo.

È ideale per i giochi cloud multi-istanza di fascia alta e per molte altre applicazioni di data center ad alta intensità di calcolo. Dotato del modulo I/O avanzato (AIOM) di Supermicro per capacità di rete rapide e flessibili, il sistema può anche elaborare enormi quantità di dati per le applicazioni AI/ML più complesse, la formazione deep learning e l'inferencing.

L'esclusivo design a nodo multi-GPU consente un'eccellente manutenibilità, a differenza dei prodotti esistenti sul mercato. I cassetti a due nodi nel sistema 2U possono essere estratti per una facile manutenzione grazie alle risorse di alimentazione e raffreddamento condivise. Questo design unico e l'accessibilità alle GPU riducono i costi di manutenzione e di aggiornamento per le applicazioni a GPU accelerata più complesse come il cloud gaming, che solitamente richiedono potenza elevata e una manutenzione frequente.

Infrastruttura di sistema/Server Supermicro

Il portfolio di Supermicro include il supporto alle soluzioni (nome in codice Tiger Lake) e alle schede madri (nome in codice Rocket Lake) recentemente annunciate della serie Intel Core® di 11a generazione. Inoltre, i server IoT e integrati di Supermicro supportano la rapida crescita dei dispositivi connessi e delle nuove applicazioni. Il portafoglio di Supermicro include workstation di qualità server e sistemi desktop che supportano i più recenti processori scalabili Intel® Xeon® e molteplici GPU NVIDIA per aumentare la produttività e la creatività per artisti, designer e ingegneri professionisti. Inoltre, Supermicro offre soluzioni server SuperBlade® , comprovate sul mercato, che supportano gli ambienti aziendali.

Con l'aumento del cloud gaming, la nostra SuperBlade offre la piattaforma di gioco più potente ed economica, con 40 GPU in uno spazio 8U. Può supportare i giochi online più esigenti al mondo a frequenze di fotogrammi più elevate. Lo stesso involucro 8U può anche supportare 20 processori scalabili Xeon e server basati su processori scalabili Xeon di nuova generazione.

Le workstation Supermicro sono ottimizzate per applicazioni che richiedono potenti capacità di calcolo e grafica, che vantano reali funzionalità a livello di server tra cui alloggiamenti di archiviazione hot-swap, IPMI e alimentatori ridondanti di livello Titanio. Le opzioni includono configurazioni a processore singolo e doppio, in modo che i clienti possano ottimizzare il proprio sistema per i più esigenti requisiti grafici e ingegneristici delle applicazioni. Le workstation Supermicro sono dotate di opzioni di raffreddamento ad aria e ad acqua per supportare le prestazioni di peak computing.

Supermicro porta all'avanguardia l'elaborazione su server e le soluzioni basate su cloud, sfruttando la progettazione avanzata dei prodotti per fornire soluzioni di computing flessibili a bassa potenza e ultra-affidabili, e collaborando con piattaforme software partner all'avanguardia per creare soluzioni complete per una serie di mercati verticali significativi.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1420236/Supermicro_Showcases_Industrys_Best.jpg