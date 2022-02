Supermicro presenta soluzioni multi-nodo SuperEdge che sfruttano la scala, le prestazioni e l'efficienza dei data center per applicazioni 5G, IoT ed Edge

Il nuovo Server 2U, a 3 nodi, a bassa profondità aumenta la densità dei nodi del 50% per il calcolo ad alta densità sull'Intelligent Edge

SAN JOSÉ, California, 17 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica ad alte prestazioni, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, ha presentato un nuovo sistema multi-nodo a profondità ridotta, progettato e ottimizzato per le applicazioni 5G, IoT e Edge. Il server SuperEdge Supermicro è ideale per ambienti in cui il calcolo ad alta densità e I/O sono richiesti in un fattore di forma ridotto, ad esempio, in contesti in loco, tra cui vendita al dettaglio, filiali o postazioni sul campo, ad esempio alla base di celle radio o aree ad alto traffico. Utilizzando un processore scalabile Intel Xeon di terza generazione in ogni nodo, SuperEdge Supermicro porta la potenza di elaborazione del data center sull'edge per accelerare l'analisi e la funzionalità delle applicazioni in tempo reale. Il server SuperEdge aumenta la densità dei nodi del 50% rispetto ai server precedentemente ottimizzati per le applicazioni per carichi di lavoro 5G, IoT ed Edge. I clienti possono iniziare con un solo server e aggiungerne altri per soddisfare le crescenti richieste con la progressiva crescita della propria attività.

"Il server SuperEdge aumenta le densità di calcolo e I/O per le applicazioni edge e consente agli operatori di aumentare i carichi di lavoro del sistema e l'elaborazione dei dati eseguiti sull'edge, riducendo il traffico di rete di ritorno ai data center", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Nell'ambito della nostra strategia per le soluzioni IT, la progettazione di server sviluppati per le applicazioni sia per edge che per cloud ottimizza l'implementazione del calcolo di rete, mentre ci spostiamo sul metaverso."

Il server SuperEdge di Supermicro è progettato per adattarsi a piccoli data center o ambienti in cui la profondità del server è fondamentale. Con una profondità di soli 430 mm, il sistema SuperEdge è facilmente installabile in un'ampia gamma di ambienti fisici in cui lo spazio occupato è un fattore critico. Possono essere installate anche le GPU, offrendo a SuperEdge Supermicro la possibilità di eseguire calcoli di intelligenza artificiale ai margini della rete, aumentando le capacità decisionali e riducendo i tempi di risposta.

I collegamenti dei nodi e I/O sono accessibili dalla parte anteriore, consentendo una rapida manutenzione secondo necessità. Inoltre, questo server opera nell'intervallo di temperatura da -5 °C a 55 °C e in un'ampia gamma di condizioni di umidità e di altre condizioni ambientali. Ciò consente alle organizzazioni di ridurre la spesa operativa e di installare il server in posizioni diverse che potrebbero non essere climatizzate. Alimentatori ridondanti e ventole di raffreddamento consentono al server SuperEdge di operare in condizioni estreme al di fuori di un data center tradizionale.

Ciascuno dei tre nodi sostituibili a caldo può ospitare tre slot PCI-E 4.0, che consentono un'ampia gamma di schede aggiuntive che accelerano le applicazioni progettate per l'edge computing. La densità I/O progettata in questo sistema consente diverse schede di accelerazione, tra cui opzioni di rete, FPGA, DPU, eASIC e TimeSync. Ogni nodo può ospitare fino a 2 TB di DRAM DDR4, consentendo l'installazione e l'esecuzione di applicazioni più estese e complesse rispetto a quelle disponibili in precedenza.

Ulteriori informazioni su SuperEdge saranno disponibili presso MWC 2022 a Barcellona, Spagna, e in occasione della panoramica Supermicro all'MWC, oltre a un webinar programmato per il 15 marzo 2022, alle 10:00 (ora del Pacifico).

