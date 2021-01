La workstation integra il più ampio portafoglio del settore di soluzioni per server ad alta densità con prestazioni superiori basate su AMD EPYC™ di seconda generazione

SAN JOSE, California, 13 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, ha ampliato la sua comprovata famiglia di workstation con una workstation di nuova generazione di livello server di fascia alta che offre la massima configurabilità e affidabilità in una solida piattaforma a presa singola. La nuova workstation è solo l'ultimo arrivo nel quadro del supporto complessivo di Supermicro ai processori AMD, tra cui i server basati su EPYC™ AMD di seconda generazione per applicazioni multiple.

La piattaforma altamente versatile e configurabile sfrutta la potenza del processore AMD Ryzen Threadripper PRO con un massimo di 64 nuclei e 128 corsie PCI-E 4.0, raddoppiando il throughput dei dati della generazione precedente. La nuova workstation (AS-5014A-TT) aumenta notevolmente la produttività per i carichi di lavoro professionali più complessi nel campo della creazione di contenuti multimediali, della ricerca scientifica, della visualizzazione, del deep learning (DL) e dell'intelligenza artificiale (AI), della realtà virtuale o aumentata (VR/AR) e della modellazione in 3D con simulazione in tempo reale.

"Abbinando il nuovo processore di AMD all'architettura e al design avanzati della workstation di Supermicro, i professionisti di oggi possono davvero portare la loro produttività a un livello superiore" ha dichiarato Vik Malyala, Senior Vice President di Supermicro. "È in grado di supportare fino a quattro GPU di raffreddamento attivo a doppia larghezza e altezza piena, il doppio rispetto ai sistemi simili presenti sul mercato, e supporta fino a 2 TB di memoria DDR4 3200 e quattro slot M.2 per archiviazione PCI-e Gen 4 NVMe ultra veloce. Inoltre, con Ethernet integrato a 10 Gigabit e supporto per NIC da 25/100/200G, la piattaforma accelera i carichi di lavoro ad alta intensità di dati e la velocità di trasferimento, necessari per i creatori di contenuti, i professionisti del deep learning e gli ingegneri di oggi".

"I processori AMD Ryzen™ Threadripper PRO sono stati progettati per definire nuovi standard di settore per le prestazioni di calcolo delle workstation", ha dichiarato Chris Kilburn, Corporate Vice President e General Manager, Client Component Business Unit di AMD. "Con la nuova workstation AS-5014A-TT, Supermicro ha progettato una piattaforma potente e flessibile, dedicata a massimizzare l'intero spettro di capacità di calcolo offerte dai processori AMD Ryzen Threadripper PRO".

Soluzioni Supermicro AMD EPYC™ di seconda generazione

Oltre al supporto di Supermicro per i processori AMD Ryzen Threadripper PRO, Supermicro continua a fornire un'ampia gamma di soluzioni che sfruttano la serie EPYC di 2a generazione di AMD. Tra questi, l'H12 SuperBlade® e i twin server a presa singola e doppia multi-nodo A+, la linea WIO di server A+ I/O a basso costo, oltre ai processori doppi AMD EPYC con server multi-GPU che supportano otto GPU a doppia larghezza a 4U, NVIDIA HGX A100 8-GPU a 4U, 4-GPU a 2U. Con il supporto PCI-E 4.0 x16, questi server A+ offrono una connettività di rete da 200 G e dispongono di un ampio footprint di archiviazione ultra-rapido e una memoria DDR4 fino a 3200 MHz per fornire prestazioni record con TCO e TCE interessanti.

Soluzioni portfolio per workstation

I sistemi di Workstation Supermicro sono altamente personalizzabili e possono essere realizzati ad hoc per l'architettura e l'edilizia (AEC), i media e l'intrattenimento (M&E), l'ingegneria e la produzione, la progettazione e la simulazione dei prodotti, il settore oil&gas e le applicazioni di deep learning. Per ulteriori informazioni sulla linea completa di soluzioni per Workstation di Supermicro, visitare Workstation.

La workstation fornisce inoltre la solida serie di funzionalità di gestione a livello di server di data center di Supermicro per l'implementazione e la manutenzione, tra cui IPMI e Redfish API, che consentono ai manager IT di gestire da remoto, monitorare, ripristinare e aggiornare i sistemi. Inoltre, a differenza di offerte analoghe della concorrenza, il sistema dispone di una camera dedicata per il raffreddamento a liquido opzionale per i clienti che richiedono prestazioni termiche e acustiche superiori. Il servizio e il supporto di Supermicro garantiscono una perfetta integrazione delle opzioni di sistema e la massimizzazione delle prestazioni per i carichi di lavoro desiderati. Inoltre, il sistema supporta il Trusted Platform Module (TPM) per una maggiore sicurezza.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi informatici all'avanguardia in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

