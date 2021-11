SUPERSOCO completa la costruzione della sua sede centrale globale e presenta la sua strategia di piattaforma di settore

SHANGHAI, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 18 novembre 2021, SUPERSOCO, società tecnologica di livello mondiale che si concentra su soluzioni di eco-mobilità per motocicli a due ruote, ha ufficialmente completato la costruzione della sua sede globale presso lo Shanghai West Software Park nel distretto di Qingpu, a Shanghai. La sede centrale globale multifunzionale colloca SUPERSOCO in una posizione tale da assumere un ruolo di leadership nel settore della mobilità basata sull'energia rinnovabile, sviluppando un nuovo modello di attività attraverso l'integrazione industria-università-ricerca-applicazioni.

SUPERSOCO sin dai suoi inizi si è data la missione di agevolare la crescita del settore globale delle energie rinnovabili. La pianificazione dell'uso della sede centrale dell'azienda è parte integrante della missione.

Con un'area lorda di oltre 8.000 metri quadrati, la struttura della sede centrale globale ospita un centro di ricerca all'avanguardia per i mezzi di trasporto orientati al futuro, nonché centri globali per l'analisi dei big data, il marketing e i collaudi. Allo stesso tempo, funge da centro di incubazione per industria-ricerca-università per fornire personale con un eccellente talento nella progettazione di prodotti industriali e nelle attività di ricerca e sviluppo.

Negli ultimi sei anni, SUPERSOCO si è impegnata a fondo nel settore elettrico a due ruote di fascia alta, con capacità di progettazione e di ricerca e sviluppo indipendenti, che fungono da motore chiave della crescita dell'azienda.

A oggi, l'azienda ha ottenuto oltre 1.500 brevetti per le sue varie serie di prodotti, tra cui invenzioni, modelli di utilità, design estetici e copyright di software. L'azienda prevede di esplorare tecnologie innovative in concerto con i partner attraverso alleanze strategiche e condivisione delle risorse.

La firma di un accordo di cooperazione strategica tra SUPERSOCO e KYMCO CAPITAL nell'agosto 2021 rappresenta un'importante pietra miliare e l'inizio degli sforzi dell'azienda per costruire una piattaforma di eco-mobilità per le due ruote a energia rinnovabile. In futuro, attraverso la partnership strategica con KYMCO CAPITAL, SUPERSOCO prevede di creare una piattaforma Internet of Vehicles che includa lo sviluppo di veicoli completi, l'interconnessione intelligente, i big data, nonché strutture per la ricarica e il cambio delle batterie, mentre conduce collaborazioni approfondite con l'investitore nei settori dello sviluppo dei prodotti, del cambio delle batterie e della super ricarica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692940/image_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692941/image_2.jpg