Sustain-Ability, 52 sfide per ridurre l'impatto sull'ambiente

Costa Edutainment, con l’inizio del 2022, ha lanciato Sustain-Ability una challenge per incoraggiare nei propri collaboratori comportamenti virtuosi e sostenibili. In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda2030, ogni settimana sarà proposta una piccola 'sfida sostenibile' per contribuire a migliorare il nostro impatto sull’ambiente, magari cambiando qualche abitudine quotidiana o prestando più attenzione agli altri. Inizialmente destinata ai propri dipendenti, l’idea è stata estesa anche alle community social, per diffondere sempre più le buone pratiche per la salvaguardia del Pianeta.

Ogni settimana, i follower delle strutture gestite da Costa Edutainment (Acquario di Genova, Acquario di Livorno, Oltremare, Acquario di Cattolica, Italia in miniatura, Aquafan, Biosfera, Bigo) sono invitati a pubblicare la loro attività virtuosa con l’hashtag #costaedutainmentchallenge. Nel progetto sono coinvolti anche i social ambassador dell’Acquario di Genova che, insieme ad altri influencer, coinvolgeranno i loro follower. Le prime sfide dell’anno: camminare (quando le distanze lo consentono) o condividere con colleghi mezzi di trasporto non inquinanti per raggiungere i luoghi di lavoro; ridurre i rifiuti che produciamo, oltre che differenziarli, provando a usare una compostiera domestica; diventare vegetariani per una settimana e magari mantenere l’abitudine di un giorno a settimana; ridurre gli sprechi d’acqua, chiudendo il rubinetto ogni volta che ci si lava.

"L’idea nasce per sensibilizzare e coinvolgere tutti i nostri stakeholder, interni ed esterni, in comportamenti più sostenibili - spiega Simona Bondanza, Sustainability Manager di Costa Edutainment - e diffondere i Goal dell’Agenda 2030 in modo semplice ed efficace". L’iniziativa proseguirà per tutte le settimane dell’anno: saranno, quindi, 52 le 'sfide sostenibili'.