Suzuki celebra la Giornata Mondiale del Risparmio Energetico

Suzuki celebra la Giornata del Risparmio Energetico aderendo alla campagna “M’illumino di meno”.

Una giornata dedicata al completo risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, Suzuki e la sua rete di concessionari aderiscono a questa iniziativa per il terzo anno consecutivo.

Durante l’orario di lavoro, l’intera rete Suzuki, comprese le concessionarie moto, auto e marine, spegneranno le luci, riducendo così il proprio consumo energetico. Sono ben 248 le concessionarie ufficiali della Casa di Hamamatsu sparse su territorio nazionale, un risparmio che consentirà di evitare che oltre 400 chilogrammi di CO2 siano immessi nell’atmosfera.

Sui social network Suzuki per sensibilizzare gli utenti ha coniato l’hashtag #milluminodimeno

Un progetto che nasce grazie a un’iniziativa di Radio2 con il programma Caterpillar, quando il 16 febbraio del 2005, gli ascoltatori furono invitati a spegnere le luci. Un gesto simbolico che di fatto ha voluto celebrare il protocollo di Kyoto e promuovere il tema della sostenibilità ambientale.

Anche lo Stato Italiano con il Decreto Legge 17/2022, ha istituito a partire dal 2023 la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Tante le azioni messe in campo per salvaguardare il pianeta, un'iniziativa che ha coinvolto enti, istituzioni e aziende pubbliche e private, ognuno può dare un contributo per salvaguardare il pianeta.

Suzuki Motor Corporation è impegnata nella salvaguardia del pianeta.

La casa automobilistica giapponese aderisce alle tante iniziative a livello mondiale in favore della mobilità sostenibile e del rispetto per il territorio.