Suzuki Challenge: tutto pronto per la 24esima edizione

Suzuki Challenge 2023 si svolgerà su sei prove all’interno del prestigioso Campionato Italiano Cross Country Rally. Dopo un 2022 incredibile che ha portato la Casa di Hamamatsu vincere il quindicesimo titolo Costruttori consecutivo nel Campionato Italiano Cross Country Rally e il premio Casco d’Oro per il Miglior Trofeo Monomarca, Suzuki scende nuovamente in campo con una 24esima edizione dal format vincente.

Lo storico monomarca ripropone l’avvincente formula introdotta lo scorso anno, il Suzuki Challenge permette a un gran numero di appassionati prende parte a costi ragionevoli alle prestigiose prove del tricolore CICCR e di tentare di aggiudicarsi il ricco montepremi in palio.

Nel 2023 il Suzuki Challenge conta sull’iscrizione di un gran numero di appassionati, per la gioia del pubblico e degli stessi concorrenti, sempre felici di partecipare a una serie avvincente e combattuta, nel massimo rispetto delle regole e degli avversari.

Gli equipaggi potranno gareggiare a bordo di ogni genere di Suzuki da fuoristrada, dai Samurai alle Grand Vitara, passando per i Jimmy e le Vitara, appartenenti ai gruppi T1, T1 nazionale, T2 e TH. Per garantire a tutti una chance di vittoria, le classifiche saranno stilate applicando punteggi specifici ai prototipi più performanti e a quelli semplificati, così come alle vetture derivate dalla serie e alle auto da competizione con le omologazioni più datate.

Questo approccio, studiato assieme all’organizzatore Emmetre Racing, consente a chi avesse in garage auto non recenti ma ancora efficienti di riportare in corsa per gareggiare e divertirsi a costi ragionevoli, su percorsi magnifici e selettivi, oltre che in un quadro organizzativo di prim’ordine.

Calendario Suzuki Challenge 2023

La 24a edizione del Suzuki Challenge si svolgerà su sei gare, le stesse su cui si articola il Campionato Italiano Cross Country 2023: 10 marzo - 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race (Friuli), 15 aprile - 1° Baja Colline Metallifere (Toscana), 17 maggio - 10° Rally Greece Off Road (Grecia), 6 luglio - 30° Italian Baja (Friuli), 16 settembre - 4° Baja Vermentino Terre di Gallura - (Sardegna), 11 novembre - 2° Baja delle Marche (Marche).