Suzuki e Torino F.C.: una limited edition per i 10 anni di partnership

Suzuki festeggia i 10 anni di partnership con il Torino F.C. realizzando una maglia celebrativa.

Sarà indossata dai giocatori del Torino F.C. il prossimo 6 marzo in occasione dell’incontro contro il Bologna, la maglia celebrativa è stata disegnata da Kimihiko Nakada, Direttore del Suzuki Design Center di Torino.

Una lunga storia iniziata nel 2013, due brand che hanno alle spalle un passato ultracentenario, glorioso e impegnativo, che ha permesso loro di vincere le più impegnative sfide.

Suzuki Fujin 10 e il Torino F.C.

Si chiama Fujin10 ed è la maglia limited edition disegnata dal Suzuki Design Center di Torino, uno dei quattro Centri Stile del Marchio di Hamamatsu presenti nel mondo, l’unico in Europa. Si ispira ai soggetti e temi che caratterizzano la cultura giapponese, Nakada rende omaggio all’opera d’arte giapponese “Fujin Raijin Zu”, il Dio del Tuono.

Una leggenda che stavolta è stata associata a grandi disastri naturali e che rappresentano anche un buon auspicio perché ha dissuaso l’attacco anche di antichi invasori, così Kimihiko ha voluto rivisitare queste immagini sulla maglietta celebrativa del Torino, assieme all’immancabile logo Suzuki.

Massimo Nalli Presidente di Suzuki Italia: “Il Torino Football Club è una squadra che si distingue nel panorama della Serie A per la storia prestigiosa e romantica al contempo, per il tifo appassionato e fedele e per la gestione virtuosa e ambiziosa che con la lungimirante Presidenza di Urbano Cairo ha dimostrato di saper interpretare in modo autentico i valori del rispetto dell’avversario e del rispetto delle regole, che animano lo sport.

Per questo Suzuki è onorata di essere scelta sin dal 2013, anno dopo anno, per accompagnare in campo la Società e i ragazzi del Toro.

Sono felicissimo di aver ricevuto il più bel regalo per il 10° compleanno che Suzuki potesse desiderare, vestendo in campo la maglia celebrativa Fujin10, un vero esemplare da collezione della storia del Toro e del design giapponese”.