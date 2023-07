Suzuki firma un accordo con SkyDrive per la produzione di auto volante

La produzione partirà entro la primavera del 2024, Suzuki Motor Corporation ha firmato un accordo con SkyDrive Inc. per la realizzazione di auto volanti.

Sarà utilizzato lo stabilimento Suzuki di Shizuoka, SkyDrive costituirà una filiale controllata al 100% per la produzione di auto volanti.

Il Presidente di Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki ha dichiarato: “Sono entusiasta di collaborare con SkyDrive. Faremo passi ambiziosi verso lo sviluppo di prodotti di valore superiore, in modo da poter contribuire alla realizzazione della mobilità aerea, per il trasporto quotidiano.”

L’auto volante avrà le sembianze di un grosso drone, offrirà tre posti e sarà spinta da ben 12 motori.

Non sarà compatta come un’auto, la sua lunghezza supererà i 13 metri con un’altezza che equivale al doppio rispetto a quella di un’auto normale, circa 3 metri, l’auto volante firmata Suzuki sarà completamente in alluminio e materiali compositi e raggiungerà una velocità massima di circa 100 km.

Nonostante la produzione partirà dal 2024, per vedere queste auto volanti solcare i nostri cieli, occorrerà attendere ulteriormente perché come da prassi per ogni velivolo, sarà necessaria ottenere l’autorizzazione e superare tutti i controlli e crash test richiesti.

Un velivolo che nonostante la sua ridotta autonomia, consentirà ai manager di utilizzarlo per muoversi rapidamente in città, esattamente come un elicottero, con il vantaggio si essere più facilmente controllabile e maneggevole.

Suzuki e SkyDrive produrranno un’auto volante con un’autonomia di circa 15/20 km.

Per vederlo decollare in America, occorrerà anche il benestare della FAA (acronimo di Federal Aviation Administration), l’auto volante avrà motori elettrici e in Europa il suo debutto è previsto non prima del 2030.