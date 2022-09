Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V: il SUV ibrido e funzionale

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è dotato di avanzati sistemi di assistenza alla guida e di un infotainment che offre la massima connettività con il mondo esterno grazie alla nuova App Suzuki Connect.

Una linea studiata dal Centro Stile Suzuki di Torino, uno dei quattro design center del marchio giapponese e una griglia frontale piano black che separa i gruppi ottici, full LED questo è il volto di un SUV moderno ed estremamente funzionale.

I passaruota squadrati e i dettagli silver per lo skid-plate anteriore e posteriore, rendono lo Sport Utility Vehicle nipponico, dinamico e moderno. Al retro i fari posteriori full LED contribuiscono al risparmio energetico.

La nuova Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è disponibile in otto colorazioni: Grigio Oslo, Nero Dubai, Arancione Grand Canyon, Bianco Artico, Rosso Siviglia, Blu Capri, Argento New York e Bianco Santorini.

Nell’abitacolo i sedili sono rivestiti in materiale pregiato, con la parte centrale rifinita in tessuto che sottolinea il carattere off-road della vettura. La plancia ha un design moderno, il quadro strumenti ha una grafica tridimensionale, il touchscreen del sistema d’infotainment posto al centro della plancia ha un display da 9 pollici e offre la massima connettività smartphone wireless, lungo il tunnel centrale è presente il settore del sistema 4x4 AllGrip.

Sulla nuova Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è disponibile il navigatore satellitare con aggiornamento mappe incluso per 3 anni.

Per monitorare l’auto da remoto in ogni momento è disponibile la nuova App Suzuki Connect: che consente di chiudere e aprire le porte o spegnere le luci, localizzare la vettura all’interno di un parcheggio, accedere alla cronologia delle varie sessioni guida, attivare il Geofencing per essere avvertiti quando l’auto supera o lascia una determinata area, accedere ed essere informati sulla manutenzione periodica.

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V: alimentazione ibrida

Un modulo ibrido con motogeneratore da 24,6 kW, una batteria di trazione da 140V, un cambio robotizzato AGS e un motore 1.5 DualJet K15C, la potenza complessiva è di 115 cavalli per un rapporto di compressione pari a 13:1.

La batteria può essere ricaricata dallo stesso motore termico, quando si.guida a velocità costante, il motogeneratore preleva una minima quota di potenza per ricaricare la batteria da 140V. Questa tecnologia consente al guidatore di avere a disposizione tutta la potenza necessaria per effettuare in tutta sicurezza sorpassi e ripartenze.

Per ottimizzare ulteriormente i consumi del sistema ibrido 140V è stato dotato della funzione ECO Mode che consente di intervenire sulla risposta del motore endotermico dando la priorità alla trazione elettrica.

Tramite il comando posto sul tunnel centrale, il guidatore può selezionare quattro differenti modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V è disponibile in due allestimenti.

L’allestimento TOP+ comprende una serie di accessori tra cui i cerchi in lega da 17 pollici BiColor, fari full LED, trasmissione meccanica a 6 rapporti, fendinebbia, telecamera 360 gradi con funzione bird-eye, connettività wireless con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, sette airbag.

Lo Starview aggiunge alla dotazione della TOP+ il tetto panoramico apribile in vetro, la trasmissione automatica AGS a 6 rapporti, il sistema “failafila”, e l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e ripartenza automatica.