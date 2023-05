Suzuki Save the Green 2023: raccolte 2,3 tonnellate di rifiuti

Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra 2023, Suzuki nei giorni scorsi ha raccolto 2,3 tonnellate di rifiuti di ogni genere.

Suzuki per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, ha raccolto, grazie anche all’aiuto di più di 100 volontari, 2.3 tonnellate di rifiuti di ogni genere.

L’edizione Save the Green 2023, è un’iniziativa con cui Suzuki ha ancora una volta manifestato il suo interesse per la tutela dell’ambiente.

Anche quest’anno la filiale italiana della Casa di Hamamatsu ha proposto ai dipendenti e concessionarie di tutto il territorio nazionale, di compiere un gesto piccolo ma significativo, dedicandosi alla bonifica di un’area verde inquinata e trascurata.

L'area industriale dove si trova la sede di Suzuki Italia, è stata scelta per la bonifica, oltre 70 volontari presenti in azienda e 30 altri partecipanti appartenenti a realtà vicine, armati di guanti, pinze telescopiche e buona volontà, hanno perlustrato una superficie di 1 km quadrato, raccogliendo rifiuti di ogni genere.

Le operazioni di bonifica si sono svolte in totale sicurezza, con il supporto logistico del personale del Consorzio Intercomunale di Servizi per l’ambiente (CISA), che ha poi preso in consegna i rifiuti, assicurandone un corretto smaltimento.

Suzuki Save the Green: raccolti oltre 55 tonnellate di rifiuti

Un’iniziativa partita nel 2012 che ha consentito, durante oltre un decennio di volontariato, di recuperare e rimuovere dall’ambiente, un quantitativo pari a oltre 55 tonnellate di rifiuti di ogni genere.

L’impegno della filiale italiana della Casa di Hamamatsu non finisce qui, l’8 luglio 2023 si terrà la terza edizione del Suzuki Bike Day, manifestazione che accanto all’aspetto ludico e sportivo, vuole diffondere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità individuale.