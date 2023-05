Suzuki V-Strom Day: conto alla rovescia per la terza edizione

Si svolgerà sabato 3 giugno in Umbria la terza edizione del Suzuki V-Storm Day.

Suzuki V-Strom Day andrà in scena il 3 giugno in Umbria, nella tenuta di Corbara a Orvieto (TR).

Si tratta del raduno italiano dedicato ai possessori di Suzuki V-Strom, un evento atteso in tutta Italia, un’occasione unica per condividere la passione per questa moto.

Tutti i partecipanti avranno così la possibilità di ammirare paesaggi mozzafiato ma anche di trascorrere un'intera giornata in sella alle V-Strom in compagnia di altri appassionati.

Il Suzuki V-Strom Day 2023 è aperto a tutti gli appassionati e possessori di V-Strom

V-Strom di qualsiasi cilindrata, anno e allestimento, dai model year 2002 fino alle più recenti V-Strom 1050 e V-Strom 800DE, generazioni che comprendono anche la 650 e l’agilissima 250.

Non occorre, per partecipare a questa edizione, che la moto sia equipaggiata con pneumatici tassellati, prevista anche la possibilità di portare con sé un passeggero, ai partecipanti è richiesto solo di indossare dell’abbigliamento tecnico.

Paolo Ilariuzzi Direttore di Divisione moto di Suzuki Italia ha dichiarato: “Il V-Strom Day rappresenta l’occasione ideale per celebrare l’iconicità delle nostre moto e la passione per l’avventura. Siamo lieti di organizzare una giornata dedicata alle V-Srom e invitare i tanti possessori della più amata sport enduro Suzuki a partecipare a questo evento che li vedrà protagonisti di un’esperienza esclusiva”.

È possibile iscriversi al V-Strom Day 2023 fino al prossimo 27 maggio

Per iscriversi basterà registrarsi sul form Suzuki dedicato alla manifestazione (sito ufficiale della filiale italiana della Casa di Hamamatsu, sezione Moto).