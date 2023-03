Svelata la vera natura della scimmia del tempio giapponese di Enju-in

Per le sue particolarità, la “scimmia tritone mummificata” rinvenuta alcuni anni fa nel sottosuolo di Asakuchi, in Giappone, ha a lungo attirato le curiosità della comunità scientifica. Molti archeologi erano convinti che si trattasse per davvero di resti animali, ma le rilevazioni condotte da un team di ricerca della Kurashiki University of Science and the Arts (KUSA) smentiscono finalmente questa tesi. Le dettagliate analisi ai raggi X, del DNA e al microscopio elettronico hanno infatti svelato la vera natura del reperto, che sarebbe in realtà una scultura.