Svizzera, incidente in montagna: 14enne italiano precipita e muore

Un 14enne italiano residente nella provincia di Varese è morto in un incidente in montagna avvenuto a Ghirone, nel comune di Blenio, in Canton Ticino. E' successo oggi poco prima delle 12. Il ragazzo stava effettuando un'escursione in compagnia di una comitiva quando è caduto per circa 100 metri. Il 14enne cadendo ha travolto un altro coetaneo, anche lui della provincia Varese, precipitato poco più sotto.

Un altro ragazzino, 14enne svizzero che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Rega e del Sas che non hanno potuto che costare la morte del 14enne, mentre gli altri due giovani sono stati trasportati in elicottero all'ospedale. Entrambi i giovani feriti sono gravi.