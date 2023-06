Svizzera, mongolfiera prende fuoco: 7 feriti di cui 3 gravi

Sette persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, quando una mongolfiera ha preso fuoco durante la manovra di decollo stamani a Huenenberg, nel canton svizzero di Zugo Il mezzo era atterrato dopo essersi brevemente sollevato, precisa la polizia in una nota.

I feriti sono quattro donne e tre uomini di età compresa tra i 28 e i 62 anni. I vigili del fuoco, allertati immediatamente, sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. I feriti sono stati portati in ospedale da ambulanze e da privati. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e saranno esaminate dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi). Il ministero pubblico della Confederazione (Mpc) è stato informato.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 20 vigili del fuoco di Huenenberg, diverse ambulanze di Zugo e Kuessnacht am Rigi (Canton Svitto), pattuglie della polizia di Zugo e un membro dell'ispettorato dei vigili del fuoco.