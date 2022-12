Svizzera, sfera d'acciaio piena di gin rubata dal lago di Costanza

Una sfera d'acciaio piena di gin, pesante circa 800 chilogrammi, è stata rubata in questi giorni dalle acque del lago di Costanza, dove il superalcolico era stato messo a "invecchiare" dal proprietario, una ditta di catering di Romanshorn, nel cantone svizzero di Turgovia, produttrice tra l'altro di gin e salse.

"Per noi è incredibile che possa accadere una cosa del genere e che ci siano persone così sfacciate da compiere questo furto", si legge sul sito web della ditta, la Fishgroup GmbH. La Polizia cantonale di Turgovia ha confermato di aver ricevuto una denuncia in merito. Al momento una squadra di sub della polizia sta ispezionando il luogo del misfatto.

Ogni anno, la Fishgroup produce un gin in edizione speciale per Natale, che viene conservato nel lago per 100 giorni: ciò gli conferisce un aroma speciale. Negli scorsi giorni, al momento di togliere la sfera dalle acque per imbottigliare il gin, i sommozzatori della ditta non hanno trovato più nulla se non l'impronta del contenitore sul fondale. I ladri devono aver usato un'attrezzatura speciale per sollevare la sfera, che contiene circa 230 litri del superalcolico. La maggior parte delle bottiglie - dal costo di 99 franchi l'una - erano già state vendute in anticipo su prenotazione.