Svizzera, si apre crepaccio mentre scia: il video della caduta è da brividi

Attimi di paura sulle Alpi Svizzere. Uno sciatore, mentre scendeva dal ghiaccio della Meije, è precipitato in un crepaccio che si è aperto improvvisamente sotto i suoi piedi. Fortunatamente è riuscito a frenare la caduta con gli sci ed è stato soccorso dagli amici che erano con lui. Il video della caduta repentina è stato filmato, in soggettiva, dalla telecamera che era sul suo casco ed è stata pubblicata il 18 aprile scorso sulla pagina Instagram @lespowtos.

"Per tutte le persone che chiedono come e se il nostro amico ce l'ha fatta: sì, tutto apposto", si legge in un post che spiega come il video è stato pubblicato "per mostrare quanto anche conoscendo il ghiacciaio La Grave si possa essere ingannati dall'euforia di scendere nella neve fresca. Fortunatamente, eravamo tutti ben equipaggiati e il nostro amico è potuto uscire da solo dopo che è stato messo in sicurezza".