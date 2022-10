Svolta meteo, arriva l'autunno: ora c'è una data

Con l'avvio della prossima settimana potrebbe arrivare una vera e propria svolta autunnale, con l'improvviso passaggio da un clima prettamente estivo a una fase tipicamente autunnale. Dopo il ridimensionamento della 'novembrata' ecco che potrebbe crollare tutto prima del previsto: ora c'è la data.

L'anticiclone di Halloween raggiungerà il suo picco di calore entro il 31 ottobre - fa sapere il meteorologo de iLMeteo.it Carlo Testa - ma subito in avvio della prossima settimana è in arrivo lo "scherzetto" dall'Atlantico. Dopo un inizio ancora con qualche garanzia di bel tempo tra 1 e 2 novembre, la situazione meteo potrebbe iniziare a cambiare drasticamente da giovedì 3. Una perturbazione di origine nord-atlantica, supportata da aria polare-marittima relativamente fredda, andrebbe a coinvolgere dapprima Regno Unito e Francia per poi dirigersi anche verso l'Italia (tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre, portando un significativo peggioramento del tempo con piogge diffuse, locali temporali e la neve anche sulle Alpi (mediamente sui 1800-2000 metri).

L'ondata di maltempo sarebbe accompagnata anche da un carico di aria fredda, in grado di catapultarci improvvisamente da condizioni quasi estive a un periodo decisamente dal chiaro sapore autunnale. Le temperature minime notturne inizierebbero a scendere anche sotto i 9-10°C sulle principali città della Valpadana, mentre le massime non dovrebbero superare i 14-15°C. Un vero e proprio "sbalzo termico" significativo, percepibile inizialmente sul Nord Italia e poi verso il fine della prossima settimana anche sulle regioni centro-meridionali italiane.

Le regioni maggiormente coinvolte ad ora, sarebbero inizialmente quelle del Centro-Nord Italia, con fenomeni anche intensi, localmente anche di stampo temporalesco tra Liguria e Toscana, piogge intense e diffuse sule resto del Settentrione, mentre al Centro-Sud continuerebbe temporaneamente a persistere una fase climatica ancora prettamente estiva. Ma in vista del weekend 5-6 novembre l'ondata di maltempo potrebbe spingersi anche verso il Meridione, portando un significativo peggioramento del tempo anche su queste regioni, e un calo delle temperature. Dunque la prima decade di novembre potrebbe regalarci un vero autunno.