Dalla serie che ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, arriva a Lucca Comics & Games “Sword Art Online Progressive The Movie, Scherzo Of Deep Night”.

La proiezione a LC&G è fissata per lunedì 31 ottobre ore 12:00 al cinema Centrale, prima dell’arrivo nelle sale italiane il 14, 15, 16 novembre.

Siamo nel 2022, quando più di diecimila giocatori si collegano a un gioco virtuale e vi rimangono intrappolati. “Game Over” significa morire anche nella vita reale. I protagonisti Kirito e Asuna sono intrappolati nel gioco mortale "Sword Art Online" da ormai due mesi. Avventurandosi attraverso sotterranei, catacombe ed enormi labirinti, incontrano mostri sempre più terribili. Ma soprattutto devono affrontare diversi Player Killer, cioè giocatori che uccidono altri giocatori solo per divertimento. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più cruenta…

Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.it. Sword Art Online Progressive The Movie, Scherzo Of Deep Night arriva al cinema in collaborazione con il partner J-POP Manga.