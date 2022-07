Syngenta inaugura la nuova sede italiana a Milano

Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds, ha presentato oggi a Milano la nuova sede italiana ‘Milano Innovation Hub’, che si propone di essere un osservatorio da cui tracciare l’evoluzione dell’agricoltura in Italia.

Il nuovo headquarter, inaugurato alla presenza del Ceo di Syngenta Italia, Riccardo Vanelli, del Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo e del Presidente del Municipio IX di Milano, Anita Pirovano, si trova in Viale Fulvio Testi 280/6, nel cuore del quartiere Bicocca, un’area del capoluogo lombardo in forte evoluzione e sviluppo immobiliare, a pochi passi dall’ingresso nel Parco Nord.

I nuovi uffici di Syngenta riflettono l’impegno dell’azienda che da globale si fa locale e mirano ad essere un punto di riferimento di crescita responsabile: una “casa” non solo per gli oltre 100 dipendenti che operano nella sede, ma per tutti i partner, i ricercatori e le startup che lavorano a fianco dell’azienda e per lo sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli e delle eccellenze alimentari in tutto il Paese.

“Siamo fieri di inaugurare oggi il Milano Innovation Hub - ha commentato a margine della conferenza stampa Riccardo Vanelli, Amministratore Delegato di Syngenta Italia - Uno spazio che non è per noi solo un ufficio, ma un luogo di ricerca da dove possono nascere le soluzioni alle sfide del presente e del futuro. Siamo un’azienda italiana che vuole guidare l’innovazione e farsi promotore della ricerca per sostenere l’affermazione e la diffusione di un modello di agricoltura rigenerativa. Limitarsi a ridurre gli impatti, infatti, non è più sufficiente, oggi è richiesta un’azione positiva verso le risorse naturali e la produttività. Un’azione che unisca i diversi modelli di agricoltura è l’unica strategia a oggi capace di assicurare il futuro soddisfacimento del fabbisogno alimentare mondiale migliorando anche l’ambiente in cui viviamo.”

Il taglio del nastro della sede è stato occasione per riflettere sulle prospettive di lavoro e di crescita organizzativa di Syngenta in Italia, ma anche un’opportunità per affrontare con gli stakeholder dell’azienda, con le istituzioni e con i manager le tematiche critiche che colpiscono l’agricoltura oggi, come la siccità e la crisi di approvvigionamenti alimentari, e presentare le iniziative future.

“Dopo due anni di pandemia - ha continuato infatti Riccardo Vanelli - è per noi un piacere poter presentare quelle progettualità su cui avevamo iniziato a lavorare, senza poterle fattivamente concretizzare, come ad esempio una Call for Ideas dedicata alle startup italiane sul tema dell’innovazione in agricoltura, o ancora, la gestione di nuove aree verdi urbane proprio nel quartiere Bicocca per contribuire ad accrescere queste risorse fondamentali per la sostenibilità urbana e la qualità della vita.”

“Il tema della ricerca in campo agroalimentare e di innovazione in agricoltura è certamente oggi più che mai di grande importanza per il futuro delle nostre colture in una chiave di sostenibilità che ha certamente bisogno di sperimentare – sottolinea la Vicesindaco e assessore all’Agricoltura Anna Scavuzzo - Esperienze come quelle di Syngenta sul territorio di Milano offrono quindi un contributo importante e concreto a questa riflessione che oggi più che mai si fa urgente e richiede ogni possibile sforzo per nuovi strumenti atti a promuovere, rafforzare e tutelare l'attività agricola”.