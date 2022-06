Tabacci: "L'industria di marca è un grande punto di forza del nostro Paese"

"Nonostante la congiuntura difficile, le industrie di marca italiane lo scorso anno sono riuscite ad affermarsi, consentendo al Paese di realizzare una grande performance di crescita". Lo ha detto il presidente di Centro Democratico e sottosegretario alla Presidenza con delega alla programmazione e coordinamento economico, Bruno Tabacci, a margine del convegno organizzato a Milano da Centromarca.

"Oggi -evidenzia Tabacci- pur di fronte alle avversità, che sono in parte conseguenza della guerra oltre che della speculazione sul gas, è evidente che questo settore rimane uno dei grandi punti di forza del nostro Paese". Del resto, osserva Tabacci, considerando lo scenario internazionale e i tempi di una possibile risoluzione della crisi, occorre dedicargli particolare attenzione: "Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin nulla sarà più come prima; tutte le azioni dirette ad affrancarci dal gas russo saranno assolutamente necessarie e doverose". Poi "ci auguriamo tutti che questa guerra finisca, ma come ha detto Draghi, non alla condizione che ha immaginato all’inizio Putin, di allargare l’impero dello zar". Perché "così non si va da nessuna parte, ma si butta per aria il mondo intero".