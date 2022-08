Taco Bell sponsorizza le nozze nel metaverso

Il fast food americano a tema messicano Taco Bell ha annunciato un concorso per i futuri coniugi che sceglieranno di sposarsi su Decentraland, piattaforma del Web3. L’azienda, inoltre, offre NFT per sposi ed invitati, festeggiamenti online, regali e ricompense. Una giuria di dipendenti di Taco Bell selezionerà le coppie idonee a ricevere i benefici previsti dal concorso. Il fast food, con 7000 ristoranti negli Stati Uniti ed altri 500 in 30 paesi del mondo, è tra i leader del settore ed è impegnato da anni sul fronte no-profit, con la Taco Bell Foundation.