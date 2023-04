"Al nostro tweet è stato dato un tono sbagliato. Se chi oggi fa polemica seguirà i nostri canali, si renderà conto che hanno preso un po' tutti un abbaglio. Siamo ironici, cinici ma mai cattivi. Non abbiamo mai augurato la morte a nessuno e non è nostro interesse". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Taffo, dell'omonima agenzia funebre, commentando le critiche ricevute in queste ore per il tweet sul leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

(di Silvia Mancinelli)