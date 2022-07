Tai'an accelera lo sviluppo dell'economia digitale

TAI'AN, Cina, 11 luglio 2022 /PRNewswire/ -- A seguire un report dell'ufficio stampa della Pubblica Amministrazione Municipale Popolare di Tai'an:

Tai'an, nella provincia di Shandong, ha recentemente colto le opportunità economiche offerte dalla rivoluzione digitale per introdurre e implementare la tecnologia indispensabile per sviluppare un'economia digitale e contribuire alla trasformazione digitale delle industrie tradizionali. L'Amministrazione della città sarà coinvolta nell'integrazione dell'economia digitale nell'economia reale, accelerando l'adozione delle tecnologie digitali attraverso la costruzione, l'integrazione e il rafforzamento della filiera industriale, unitamente all'accelerazione dello sviluppo e della trasformazione digitale dei settori principali.

L'Amministrazione municipale ha tenuto riunioni con Inspur Software, Uroica (Shandong) Mining Technology e altre aziende per sviluppare il piano di trasformazione digitale, decidere gli obiettivi e selezionare le soluzioni. Allo stesso tempo, attingendo al pool dei migliori talenti dell'economia digitale che si sono laureati presso la Shandong Agricultural University, la città ha progettato un programma di formazione per lo sviluppo dell'economia digitale, con particolare attenzione all'applicazione dei big data per raggiungere gli obiettivi necessari. L'obiettivo finale è creare un team di talenti di alto livello per completare la missione di trasformazione digitale della città.

Inoltre, con il supporto di Taishan Digital Valley, Tai'an Innovation & Startup Center (New Eastern Urban Area), China Electronic IT Innovation Industrial Base, Taishan Big Data Industrial Park, l'Amministrazione municipale sta accelerando la costruzione del Taishan Digital Industrial Park nella zona High-tech della città, guidando lo sviluppo dell'economia digitale attraverso la costruzione di altri parchi digitali. Gli orientamenti forniti dai primi tre parchi digitali della città, tra cui lo Shennong Zhigu Big Data Industrial Park, hanno dato un forte impulso per ampliare la forza dell'economia digitale.

I principali attori digitali di Tai'an hanno già costruito 18 piattaforme Internet industriali, cinque delle quali sono state selezionate dal governo provinciale per fungere da modello dimostrativo. La città prevede inoltre di accelerare lo sviluppo di piattaforme per l'agricoltura intelligente, l'e-commerce, la logistica, il trading di materie prime e altri settori emergenti, oltre a costruire diverse piattaforme di servizi di welfare pubblico che offrano servizi per il parcheggio intelligente e la sicurezza sociale intelligente. Le piattaforme potenzieranno diversi settori principali, tra cui la produzione di attrezzature minerarie, la medicina e le apparecchiature mediche, il tessile e l'abbigliamento, nonché le parti auto, man mano che progrediscono nel processo di trasformazione digitale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855678/image.jpg