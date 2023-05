Tai'an, l'impegno della Cina nel creare una "National Innovative City"

TAIAN, Cina, 23 maggio 2023/PRNewswire/-- Questo è un report dell'ufficio dello Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Al fine di stimolare In modo completo la vitalità dell'innovazione urbana e dell'imprenditorialità, creare centri di talenti e vette dell'innovazione, nonché raggiungere uno sviluppo di alta qualità dell'economia regionale, la città di Tai'an, nella provincia di Shandong, si è recentemente proposta di istituire un sistema d'innovazione regionale con caratteristiche di Tai'an entro il 2025. L'efficienza complessiva e la competitività industriale del sistema di innovazione regionale sono state notevolmente migliorate, ed è praticamente stato raggiunto l'apice dell'innovazione con caratteristiche significative di scienza, industria, integrazione dell'istruzione e influenza nazionale, entrando senza problemi nelle classifiche nazionali delle città innovative.

Tai'an si trova proprio al centro, tra l'Area economica di Bohai (Bohai Economic Rim) e la Zona Economica del Delta del fiume Yangtze. È un importante hub di trasporto e centro logistico per la Cina orientale, nonché un'importante città parte del cosiddetto Shandong Provincial Capital Economic Circle. Per quanto riguarda il lavoro nello specifico, Tai'an ha proposto di migliorare in modo significativo la capacità di clustering di elementi innovativi, con un aumento annuo del circa 9,3% nell'investimento sociale totale di ricerca e sviluppo entro il 2025. Tra i 10.000 dipendenti della città, saranno destinati 75 dipendenti dell'area di ricerca e sviluppo alla creazione una vetta per il raggruppamento di talenti innovativi, introducendo oltre 200 talenti di alto profilo. Inoltre, la capacità di innovazione originaria dovrà essere notevolmente migliorata. Entro il 2025, l'intensità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'intera società raggiungerà il 2,7%, con finanziamenti di base per la ricerca che rappresentano il 3% degli investimenti in ricerca e sviluppo, e le spese di ricerca e sviluppo nelle imprese industriali superiori alle dimensioni prestabilite - che rappresentano circa il 2,7% del reddito operativo.

In termini di trasformazione dei risultati tecnologici, Tai'an prevede di avere in città 20 incubatori d'imprese tecnologiche e spazi macchine entro il 2025; per quanto riguarda invece la proporzione del valore di produzione dell'industria high-tech sul valore totale della produzione delle industrie sopra indicate, questa raggiungerà il 62%. Inoltre, la capacità di innovazione tecnologica è notevolmente migliorata, aumentando il supporto alle industrie emergenti strategiche e promuovendo la trasformazione e l'aggiornamento dei settori tradizionali. Entro il 2025, vi saranno più 1.000 e oltre 850 imprese high-tech nella banca dati nazionale delle piccole e medie imprese orientate alla scienza e alla tecnologia. Attuazione di un progetto di coltivazione gerarchica per aziende tecnologiche, coltivazione e formazione di gruppi industriali innovativi influenti in Cina, come tecnologia informatica di nuova generazione, attrezzature di fascia alta e produzione intelligente, assistenza medica e sanitaria, ingegneria chimica di fascia alta, turismo culturale, ecc.

