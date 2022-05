Taiwan, botta e risposta Biden-Cina

Il presidente degli Stati Uniti in Giappone

Nel corso della visita in Giappone per rafforzare la cooperazione strategica e militare tra il Paese e gli Usa, il presidente americano Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti aiuterebbero Taiwan a difendersi da un'invasione cinese. Annunciato inoltre un patto indo-pacifico con investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali per contenere la pressione della Cina. Pronta la replica di Pechino, che parla di "strategia destinata a fallire" e che su Taiwan risponde: "Pronti a difendere gli interessi nazionali sull'isola".