Taiwan, Kishida: "Asia domani non sia l'Ucraina di oggi"

Il Premier, che ieri era a Roma, è atteso venerdì a Washington dove intende chiedere a Biden aiuto per il rafforzamento delle capacità difensive del suo Paese che nel 2027 diventerà il terzo per spesa militare dopo Stati Uniti e Cina. Tokio si prepara a combattere in uno scenario relativo a Taiwan.

A pochi giorni dal suo arrivo a Washington per incontrare il Presidente americano Joe Biden, il Premier giapponese Fumio Kishida chiede agli Stati Uniti di rendersi conto dell'urgenza e criticità della situazione nella regione dell'Indo Pacifico, del rapido e "drastico cambiamento della situazione della sicurezza internazionale in atto" che ha portato Tokio a ridefinire la sua strategia per rendere le forze militari pronte a combattere in uno scenario relativo a Taiwan.

In una intervista al Washington Post, Kishida, impegnato in una missione in cinque Paesi che lo ha visto ieri a Roma, spiega di come il Giappone, in risposta all'espansione degli arsenali militari e capacità missilistiche di Cina e Corea del Nord, "abbia preso l'enorme e drastica decisione di rafforzare le sue capacità difensive", un rafforzamento considerato come "il più importante della storia", dal capo del comando per l'Indo Pacifico Usa, John Aquilino.

"A tal scopo, auspichiamo di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti", ha aggiunto Kishida dopo che, solo nel 2022, la Corea del Nord ha lanciato più di 90 missili da crociera e balistici.

Lo scorso dicembre, il governo giapponese ha completato la definizione di tre documenti alla base della nuova strategia di sicurezza nazionale. Per la prima volta dal 1976, il Giappone non limiterà più le sue spese della difesa all'un per cento del pil. Come previsto dal suo bilancio di previsione quinquennale per la difesa, le spese raddoppieranno al due per cento entro il 2027.

Il Giappone diventerà così il terzo paese al mondo per spesa della Difesa, dopo Stati Uniti e Cina. Allo scopo di elevare la deterrenza contro Cina e Corea del Nord, nell'auspicio di impedire ai leader dei due Paesi di ipotizzare una aggressione violenta, prima di tutto della Cina a Taiwan, del tipo di quella che la Russia di Vladimir Putin ha lanciato contro l'Ucraina.

"Siamo stati costretti a prendere una decisione drastica. Abbiamo dovuto chiederci se saremo in grado di difendere le vite e l'industria dei giapponesi e il Paese". Il Giappone aveva nel recente passato provato ad adottare toni conciliatori con la Russia nella speranza di risolvere l'annosa disputa territoriale delle Kurili (che risale agli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, ndr). Ma dopo l'invasione dell'Ucraina, Kishida ha ribaltato l'approccio al dossier e il suo Paese è, fra quelli asiatici quello più vicino a Kiev. "L'Ucraina oggi potrebbe essere l'Asia domani. Tentativi unilaterali di cambiare lo status quo con la forza sono inaccettabili", dice il Premier, ironicamente considerato una 'colomba' rispetto al suo predecessore Shinzo Abe.

La riorganizzazione militare del Giappone sposta le risorse verso le isole sud ovest del Paese, quelle più vicine a Taiwan. Lo sforzo di Tokio non è quello di acquistare nuovi navi o aerei militari ma di rafforzare le Forze di auto difesa perché siano in grado di combattere in uno scenario legato a Taiwan.

Gli Stati Uniti stanno già aiutando il Giappone a modernizzare le forze e a integrarle con quelle americane, rafforzando la cooperazione a livello di guardia costiera, nel cyberwarfare, nello spazio e nella sicurezza sottomarina. I due Paesi stanno anche perseguendo maggior coordinamento sulla sicurezza alimentare, spostando le catene di rifornimento e rimpatriando segmenti cruciali della manifattura. Kishida chiederà a Biden di vendere al Giappone i missili da crociera Tomahawk, ceduti fino a ora solo alla Gran Bretagna. La risposta del Presidente americano venerdì sarà forse il segno a cui prestare attenzione per capire l'attenzione che Washington intende spostare dall'Europa all'Indo Pacifico, dall'Ucraina a Taiwan.