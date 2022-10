Taiwan. Musk propone accordo con Cina, ira di Taipei

Dopo aver fatto arrabbiare gli ucraini per la sua proposta di pace con la Russia, Elon Musk provoca l'ira di Taiwan ipotizzando un controllo della Cina sull'isola, simile a Hong Kong. Intervistato dal Financial Times, l'uomo più ricco del mondo ha suggerito che la soluzione per Taiwan sarebbe "una zona amministrativa speciale, che sia ragionevolmente accettabile", con un accordo "più bonario che a Hong Kong".

La sua proposta, senza fornire altri dettagli, è uscita fuori quando gli è stato chiesto dell'effetto sulla sua fabbrica Tesla a Shanghai, di un possibile conflitto, che il miliardario ha poi detto di considerare "inevitabile". Le reazioni di Taiwan, racconta il Guardian, sono state immediate e unanimi, unendo nell'indignazione tutto lo spettro politico.

"Libertà e democrazia non sono in vendita" - ha risposto Hsiao Bi-khim, ambasciatore di fatto di Taiwan negli Stati Uniti - "Ogni proposta durevole per il nostro futuro deve essere determinata pacificamente, libera da coercizione, e rispettosa degli auspici democratici del popolo di Taiwan". La proposta di Musk significa "una paese due sistemi. Non posso accettarla", ha detto l'ex presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou, riferendosi alla formula usata dalla Cina per governare Hong Kong. Una formula che certo non è una garanzia, dato la repressione di Pechino contro il movimento democratico nell'ex colonia britannica. Musk "ha fame di mercato cinese", ha commentato l'ex ministro Lin Chia-lung, accusando il miliardario di "trattare con il demonio".

L'unico commento positivo arriva intanto dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang: "Una riunificazione pacifica e 'un paese e due sistemi' sono i principi base per risolvere la questione di Taiwan". La Cina considera Taiwan una provincia ribelle che deve essere unificata alla madrepatria.

Musk ha aiutato gli ucraini mettendo a sua disposizione il suo sistema Starlink per le comunicazioni dopo l'attacco russo. Ma il 3 ottobre ha fatto arrabbiare tutti a Kiev mettendo ai voti su Twitter una sua proposta di pace che comprendeva la cessione della Crimea alla Russia e la ripetizione dei referendum nelle zone annesse da Mosca. L'idea è piaciuta solo al Cremlino.