Taiwan, rappresentante a Roma: "Fermare la Cina o finirà come con Ucraina"

Vincent Tsai: "Concreto rischio invasione. L'intero equilibrio mondiale è messo in pericolo. Noi siamo pacifici e pronti al dialogo, ma non cediamo a minacce. I rapporti tra Italia e Taiwan sono buoni, tuttavia la cooperazione non può limitarsi al solo settore dei semiconduttori"

"Fino a quando Pechino persevererà con le sue minacce e manovre militari, il rischio di un aumento delle tensioni nell'area è più che concreto. Dobbiamo fermare questo rischio bloccando immediatamente queste azioni o il mondo si ritroverà nella stessa situazione dell'Ucraina", teatro dell'invasione russa dal 24 febbraio dello scorso anno. Risponde così Vincent Y.C. Tsai, a capo dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, se gli si chiede del pericolo di un incremento delle tensioni nella regione dell'Indo-Pacifico, area a cui l'Italia guarda con attenzione, dove è presente con il pattugliatore Morosini della Marina Militare e dove il prossimo anno è prevista la presenza della portaerei Cavour. L'impegno degli Stati Uniti è per un "Indo-Pacifico libero e aperto" e dal 1979 Washington è impegnata a sostenere le capacità di difesa di Taiwan, sinora con la fornitura di armi.

"Il rischio di invasione da parte della Cina è concreto", rilancia l'allarme in un'intervista all'Adnkronos Tsai, ambasciatore a Roma di Taiwan, l'isola di fatto indipendente, con 23 milioni di abitanti e 13 alleati nel mondo che la riconoscono ufficialmente a livello diplomatico. La Cina di Xi Jinping la considera una "provincia ribelle" e vuole la "riunificazione" insistendo sulla politica di "un'unica Cina". Praticamente ogni giorno il ministero della Difesa di Taipei segnala la presenza di jet e navi militari cinesi intorno all'isola e nei giorni scorsi ha denunciato che c'era anche il drone cinese Tb-001, lo 'scorpione a due code' in grado di trasportare un carico di armi pesanti e operare ad alta quota, tra i velivoli che "hanno superato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea (Adiz)" dell'isola, un'area più ampia rispetto allo spazio aereo. Con le manovre militari il gigante asiatico mostra i muscoli.

"La Repubblica Popolare Cinese, con le sue continue minacce e manovre militari, sta seriamente mettendo a rischio la stabilità dello Stretto di Taiwan, del Mar Cinese Meridionale e dell'intero Indo-Pacifico", denuncia Tsai, arrivato in Italia a inizio anno. Le conseguenze? "Possono essere molteplici e vanno dall'incidente militare, i cui effetti potrebbero essere nefasti per tutti, alla destabilizzazione degli equilibri e della pace regionale, a causa della lenta ma costante erosione degli spazi dei Paesi vicini", risponde.

"Non parlo solo di Taiwan, ma anche di Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico - puntualizza - Le manovre militari cinesi coprono una vasta area regionale". Inoltre, rimarca, "sono contro l'ordine internazionale e devono essere bloccate immediatamente perché rappresentano un costo per la stabilità globale" dal momento che "l'area geografica intorno a Taiwan è centrale per il commercio internazionale, la logistica e la libertà di navigazione". "L'intero equilibrio mondiale - incalza - è messo in pericolo da questa minaccia, non solo Taiwan".

Tsai parla delle "similitudini tra Ucraina e Taiwan" che, dice, "ci sono, ma sono limitate". "Entrambe sono democrazie minacciate da grandi autocrazie vicine - osserva - Entrambe rappresentano uno stile di vita libero, democratico, rispettoso dello stato di diritto. Tutte cose che sono temute dai Paesi autocratici, che per questa ragione diventano aggressivi". E, afferma, "il rischio di invasione da parte della Cina è concreto, anche perché è stata esplicitamente dichiarata in più occasioni la volontà di assoggettare Taiwan a tutti i costi, anche con la forza, al potere del Partito Comunista Cinese".

"Noi - chiarisce - siamo un popolo pacifico e pronto al dialogo, ma questo non significa che siamo proni a qualunque minaccia. Taiwan comunque è pronta, lo siamo da sempre". Le sue "Forze Armate sono preparate e in allerta". E, afferma, "nel caso di un'eventuale attacco, saremmo lieti di avere al nostro fianco degli alleati, che siano gli Stati Uniti o altri, ma Taiwan fa affidamento principalmente su se stessa".

A gennaio gli elettori dell'isola sono chiamati al voto per le elezioni legislative e presidenziali. Termina il secondo mandato della presidente Tsai Ing-wen, candidata nel 2016 del Partito democratico progressista, prima donna a ottenere l'incarico. Lo scorso agosto ha ricevuto sull'isola l'allora speaker Nancy Pelosi per una visita che ha scatenato ulteriormente le ire di Pechino, 'irritata' di nuovo, più di recente, dalla tappa di Tsai negli Usa e dal suo incontro in California con il successore della Pelosi, Kevin McCarthy, un viaggio che ha in qualche modo coinciso con quello in Cina dell'ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou, eletto con il Kuomintang.

Quello di gennaio sarà l'appuntamento con le urne di "un popolo che sceglie il proprio governo tramite procedure democratiche", che sceglie "quale partito politico e quale presidente guiderà Taiwan nei successivi quattro anni", dice Vincent Tsai. Sarà l' "ennesima celebrazione della nostra libertà".

Con l'Italia, "la disponibilità di Taiwan a cooperare sui semiconduttori è concreta, occorre trovare punti di contatto reciprocamente vantaggiosi", afferma. "I rapporti tra Italia e Taiwan sono buoni", osserva. Tuttavia, avverte, "la cooperazione tra Italia e Taiwan non può limitarsi al solo settore dei semiconduttori". "I nostri Paesi sono complementari e la cooperazione può toccare campi e settori diversi. Taiwan ha molto da offrire - assicura - L'Italia e Taiwan possono trarre molti vantaggi reciproci da una loro più profonda cooperazione, benefici che possono anche andare oltre le aspettative".

Dopo l'Ufficio di Rappresentanza a Roma, Taiwan vuole raddoppiare la presenza in Italia e - ha annunciato a metà aprile il ministero degli Esteri di Taipei - "aprirà" anche "l'Ufficio di Milano". E', commenta Tsai, "un'opportunità per Taiwan e l'Italia per allacciare ulteriormente i rapporti e rafforzare l'amicizia".

Taiwan conta 13 alleati nel mondo che la riconoscono a livello diplomatico, ma, replica Tsai, "questi sono dettagli", anche se "il riconoscimento è naturalmente importante". Taiwan, rivendica, "è un Paese libero con un proprio governo eletto da 23 milioni di persone, i quali ogni giorno scelgono di vivere uno stile di vita basato sul rispetto dello stato di diritto".

E, afferma Tsai, "gli altri Paesi, siano essi alleati diplomatici o 'like-minded' come l'Italia, per aiutare Taiwan, basta che la sostengano nelle sue battaglie e mettano in chiaro che Taiwan fa parte di una squadra e che non è sola". Ad esempio, conclude con il pensiero alla prossima Assemblea mondiale della Sanità che si terrà dal 21 al 30 maggio, "invitare Taiwan a questo evento e sostenere la sua partecipazione alle attività dell'Oms è un modo per aiutare" l'isola.