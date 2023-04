Taiwan, Sisci: "Pechino prigioniera della sua retorica ma non oltrepasserà il limite"

Malgrado le esercitazioni e la forte tensione, Pechino non intende oltrepassare il limite su Taiwan, ma resta prigioniera di una retorica che provoca l'effetto contrario a quello sperato. Francesco Sisci, sinologo, legge in questi termini, parlando con l'Adnkronos, la situazione di confronto a distanza tra Pechino e Taipei.

"C'è stata la visita senza precedenti della presidente di Taiwan negli Stati Uniti, dove Tsai Ing-wen è stata ricevuta a livelli molto alti", ricorda. "La Cina ha quindi reagito mettendo in lista nera sei dirigenti di due think tank americani, lo Hudson Institute e la Reagan Library e poi gli stessi istituti. Dopo aver adottato questa misura di ritorsione contro gli Stati Uniti è passata alle misure contro Taiwan, con tre giorni di esercitazioni militari tutto intorno all'isola. In realtà sembra che abbiamo intensità minore di quelle che erano state svolte ai tempi della visita di Nancy Pelosi, allora speaker della Camera, a Taiwan". (segue)

"Se questa tensione intorno all'isola, in un momento sempre più delicato, dopo la guerra in Ucraina non viene certo percepita come un'iniezione di tranquillità a livello mondiale, credo però - prosegue il sinologo - che almeno per il momento non ci sia - aldilà della retorica - alcuna intenzione cinese di oltrepassare il limite. Il problema però è l'effetto che tutto questo provoca a Taiwan, dove le esercitazioni militari finiscono per dare un aiuto al partito democratico progressista della presidente, perché spaventano la popolazione e la inducono sempre di più ad allontanarsi dalla Cina".

"Si ottiene insomma l'effetto contrario a quello auspicato a Pechino, e la Cina resta prigioniera della sua retorica e del suo modo di agire. Un modo di agire che non funziona più: un tempo, 20, 25 anni fa, bastava che Pechino facesse sentire un tintinnare di sciabole e tutti cercavano - nell'interesse generale - di agire in modo da tenersi buona la Cina. Oggi invece per mille motivi accade l'esatto contrario, oggi si pensa che la Cina sia pericolosa e vada trattata in modo ostile". Da parte di Pechino manca insomma la "percezione" degli effetti, diversi, che la sua retorica provoca in questo momento.